الإسطبلات الوطنية «3 نجوم» في «التاج العربي»



عصام السيد (أبوظبي)



هيمنت الإسطبلات الوطنية، بإشراف المدرب هلال العلوي، على الجولات الثلاثة من بطولة التاج العربي الثلاثي عبر خيولها، حيث تفوق «آر بي كينج ميكر» بقيادة أنطونيو فريزو، على منافسيه في الجولة الثالثة والأخيرة، والتي أقيمت يوم الخميس، ضمن السباق الختامي للخيول لنادي أبوظبي للفروسية الذي تألف من ستة أشواط بلغت جوائزها 690 ألف درهم.

وكان «آر بي كينج ميكر» بقيادة أنطونيو فريزو، قد فاز بالجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي لمسافة 1600 متر، فيما جاء ثالثاً في الجولة الثانية لمسافة 2200 متر، التي فاز بها «جو ستار» بقيادة تاج أوشي، ليحرزوا النجمة الثالثة.

وكان الفارس فريزو، واثقاً وهو على صهوة «آر بي كينج ميكر»، عندما طارد المتصدر، قبل أن يسجل انطلاقة قوية في آخر 150 متر، والنتيجة لم تكن موضع شك بمجرد أن كان في المقدمة، ليقطع مسافة السباق البالغة 2400 متر في 2:45:78 دقيقة.

ولم يتأخر «بو دي سولي» لبايرلي للسباقات، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة أوسكار شافيز، في إبراز مهاراته في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث تفوق ببراعة على منافسيه ومسجلاً 1:19:06 دقيقة.

وواصل الجواد «برجة» للمالك والمدرب خليفة مطر النيادي، مسلسل عروضه القوية، حيث منح الفارس قيس البوسعيدي فوزه الثاني هذا الموسم، والذي جاء في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب جزيرة ياس، ومسجلاً 1:32:42 دقيقة.

وخطف «إي أس سوداني» لسالم علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة فرناندو جارا، فوزاً صعباً من وصيفه «ايه اف مرموق» بعد اللجوء لجهازا«الفوتوفينيش»، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب جزيرة السعديات، ومسجلاً 1:46:77 دقيقة.

وسجل الجواد «تاجر» لإسطبلات الأصايل، بإشراف سالم الكتبي، وقيادة ريتشارد مولن، فوزه الثالث هذا الموسم، بعد أن قدم أداءً رائعاً، توج به جهوده في الشوط الرابع، لمسافة 2200 متر، على لقب جزيرة الريم، ومسجلاً 2:33:32 دقيقة.

وسجل «تشوزن مارك» الذي اشتراه المالك علي حداد في شهر يناير الماضي قبل انطلاق سباق جبل علي، فوزه الثالث هذا الموسم، والذي جاء في الشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر على لقب جزيرة المارية للخيول المهجنة الأصيلة، ومسجلاً 1:37:25 دقيقة.

وعقب إسدال الستار على سباقات مضمار أبوظبي، حصد خالد خليفة النابودة بطولة الملاك برصيد 18 فوزاً، وأرنست أورتيل بطولة المدربين برصيد 18 فوزاً، وتاج أوشي بطولة الفرسان برصيد 22 فوزاً.

