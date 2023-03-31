«أولد فوكس» بطل «دبي للشطرنج الخاطف»



دبي (الاتحاد)



توّج «أولد فوكس» بلقب بطولة رمضان الفرقية للشطرنج الخاطف، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة في شهر رمضان المبارك سنوياً، وشهدت البطولة مشاركة 101 فريق تضم 202 لاعب ولاعبة من 28 جنسية، بينهم 37 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية، وهو رقم قياسي لعدد الفرق والمشاركين في البطولة.

شهد حفل الختام وتتويج الفائزين عثمان موسى عضو مجلس إدارة النادي رئيس الجهاز الفني، ومحمد الحسيني المدير التنفيذي بالنادي وجمع غفير من اللاعبين ومحبي اللعبة.

وجاءت صدارة «أولد فوكس» برصيد 19 نقطة، بواقع 8 انتصارات، و3 تعادلات، ومثله المولدوفي فيوريل يورداتشيسكو، والمغربي مخلص العدناني، يليه «زايد الخير» بـ 18 نقطة، ومثله المصري باسم أمين، ومواطنه أحمد عدلي.

وحل «سيجنتشر تشيس ألتيميت» ثالثاً برصيد 17 نقطة، ومثله الطاجيكستاني فاروق أمانتوف وإرنستو إناركييف، و«أساتذة الفجيرة»، الذي مثله مدرب نادي الفجيرة للشطرنج الصربي إيجور ميلادينوفيتش، وعمار السدراني لاعب منتخبنا الوطني ونادي الفجيرة للشطرنج.

رصدت اللجنة المنظمة جوائز خاصة لأفضل الفرق المشاركة في البطولة، حيث فاز «عائلة الكعبي» المكون من سالم أحمد وشقيقته عنود أحمد بفئة أفضل فريق عائلي، و«دي اكس دبي ون» بجائزة أفضل فريق من نادي دبي للشطرنج، ومثله سعيد إسحاق وعثمان موسى، و«ليتس قو كيدز» بجائزة أفضل فريق للناشئين دون 16 سنة، ومثله أرناب جينا وساهيل ساكسينا.

