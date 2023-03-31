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32 فريقاً تتنافس في «مينا دبي»

32 فريقاً تتنافس في «مينا دبي»
31 مارس 2023 15:00

 
دبي (الاتحاد)

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تنطلق السبت كأس مينا الدولية لكرة القدم للناشئين التي تستضيفها دبي للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 32 فريقًا من بينها 15 فريقاً دولياً من مختلف قارات العالم يتقدمها كريستال بالاس وساوثهامبتون الإنجليزيان، ويوكوهاما الياباني، وأيسو يونايتد ونيويورك ريد بل الأميركيين، إلى جانب أكاديميتي النجمان روبي فاولر ولوكاس بولدولسكي في بولندا.
وتقام اليوم 24 مباراة بين الفرق من مختلف الفئات العمرية، حيث يلتقي دبي سيتي مع فاولر 1 ضمن فئة، وفاولر 2 مع آليانس، تحت 18 سنة، وتحت 16 سنة يلتقي سيتي مع آيسو يونايتد الأميركي ولي مان مع ساوثهامبتون وتحت 14 سنة يلعب أيسو يونايتد الأميركي مع مومباي سيتي الهندي، وفرسان إسبانيا مع برشلونة، ونيويورك ريد بولز الأميركي مع يوكوهاما الياباني، وتحت 12 سنة يلعب كريستال بالاس الإنجيزي مع فرسان إسبانيا.
وتستمر منافسات البطولة على ملاعب جبل علي للجولف والرماية حتى 5 أبريل، وتنظمها شركة سي بي إف بيرفورمانس بدعم مجلس دبي الرياضي للعام الثاني على التوالي، وتجمع البطولة أكثر من 600 لاعب من مختلف دول وقارات العالم يمثلون 32 فريقاً من 4 مجموعات سنية من عمر 12 إلى 18 سنة من 4 قارات مختلفة من بينهم 15 فريقاً من أوروبا وأفريقيا والهند والشرق الأقصى وأميركا الشمالية يتنافسون أمام 17 فريقاً من الأكاديميات الخاصة في الدولة.

دبي
كريستال بالاس
ساوثهامبتون
يوكوهاما
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