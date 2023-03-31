«أبوظبي للسيدات» بطل «زايد الرمضانية»



أبوظبي (وام)



توّج فريق نادي سيدات أبوظبي الرياضي بلقب بطولة زايد الرمضانية لكرة القدم النسائية التي نظمها إرث أبوظبي.

وأكدت سارة حسنين مدربة نادي أبوظبي الرياضي للسيدات، أن الفوز بالبطولة يرسخ منظومة التميز والريادة والتطور في النادي، بفضل الدعم الكبير والمتابعة الحثيثة وتوافر المواهب المتميزة من اللاعبات.

وأضافت أن التتويج باللقب بعد الفوز بدوري كرة القدم للسيدات، يؤكد أن النادي في المسار الصحيح بتكامل الجهود من الجهازين الفني والإداري، واللاعبات، والمتابعة من محسن محفوظ عضو مجلس الإدارة مدير عام النادي، وديمة الإبراهيم مديرة الفريق، بما كان له الأثر الكبير في حصد كل الألقاب المحلية، وتقديم الوجه المشرق للكرة النسائية الإماراتية في كافة المناسبات الخارجية والفعاليات الداخلية.

وثمنت حرص أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسة لجنة كرة القدم النسائية على حضور مراسم التتويج، ودورها في التطور الذي تشهده كرة القدم النسائية، وجهودها لتحقيق طفرة كبيرة في هذه الرياضة، واجتذاب المزيد من الدعم والزخم لدعم التطور الذي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.

وحول مشوار التتويج باللقب أكدت حسنين أن المنافسة كانت قوية حيث تعد النسخة من أقوى البطولات التي نشارك فيها منذ 2005، وحصلت على لقب أفضل لاعبة في تلك الفترة، والآن أحصد لقب أفضل مدربة بعد الفوز بالمركز الأول، كما أننا شاركنا بفريقين وحصلنا على المركزين الأول والثاني، والمستوى الفني كان جيداً خاصة بعد التوقف الأخير بسبب جائحة كورونا، وهناك مؤشرات قوية على التطور.

وأوضحت أن فريق نادي أبوظبي للسيدات يمضي قدماً في البحث عن أفضل النتائج في جميع البطولات، ويتطلع إلى المزيد من الانتصارات التي تسهم في تعزيز مكانته بعناصره القادرة على مواجهة التحدي في جميع المسابقات الرياضية، كما أن المنافسة القوية بين فرق السيدات تمهد الطريق لظهور عناصر جيدة من شأنها دعم المنتخبات الوطنية بحثاً عن الألقاب الخارجية.