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3 مباريات في «الجولة 28» لـ «دوري الأولى»

3 مباريات في «الجولة 28» لـ «دوري الأولى»
31 مارس 2023 14:22

 
معتصم عبدالله (دبي)


تشهد «الجولة 28» لدوري الدرجة الأولى، إقامة 3 مباريات يوم السبت، حيث يستضيف دبا الحصن بينونة، ويستقبل العروبة ضيفه مصفوت، ويلتقي فرسان هسبانيا مع العربي على ملعب ذا سيفنز، فيما يلتقي يوم الأحد حتا «المتصدر» مع مسافي، والفجيرة مع الجزيرة الحمراء، وتختتم الجولة يوم الثلاثاء المقبل بمباراتي الإمارات والحمرية، وجلف أف سي والتعاون.
ويشهد السباق على الوصافة تنافساً مثيراً بين الإمارات ودبا الحصن، وصعد «الصقور» إلى المركز الثاني، بفوزه على مضيفه التعاون 3-0 في المباراة المؤجلة من «الجولة 27»، والتي أقيمت مساء الخميس على ملعب التعاون في شعم.
وسجل أهداف «الصقور» الثنائي ليذبيري سيلفا في الدقيقة 4، وروجر ميندنوكا في الدقيقة 11، و«البديل» فهد باروت في الدقيقة 76، ليرفع «الصقور» رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، على حساب دبا الحصن المتراجع إلى «الثالث» وله 51 نقطة، فيما يحتل مصفوت المركز الرابع بـ 46 نقطة.

مباريات السبت


دبا الحصن - بينونة 22:00
العروبة - مصفوت 22:00
فرسان هسبانيا - العربي 22:00

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مباريات الأحد


حتا - مسافي 22:00
الفجيرة - الجزيرة الحمراء 22:00

مباريات الثلاثاء

الإمارات - الحمرية 22:00
جلف أف سي - التعاون، 22:00

 

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
العروبة
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