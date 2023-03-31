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الرياضي

«الحبتور» و«بن دري» في نهائي «دوري البولو»

«الحبتور» و«بن دري» في نهائي «دوري البولو»
31 مارس 2023 12:46

 
دبي (الاتحاد)

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يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية السبت، ختام بطولة دوري الحبتور لشهر مارس، ويجمع النهائي الذي يقام من 4 أشواط، ومعدل هانديكاب «6 جول» بين «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور، و«بن دري» بقيادة محمد بن دري، ويسبقها مباراة كأس الترضية بين «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، و«الباشا» بقيادة هاني جابشي.
شهد نصف النهائي فوز «الحبتور» على «الباشا» 6-3، في مباراة تقدم فيها «الحبتور» في الأشواط الثلاثة الأولى، من دون عناء، وفي الشوط الرابع عاد «الباشا» الذي سجل 3 أهداف، وقلص الفارق إلى هدف، إلا أن «الحبتور» يحسم المواجهة 6-3.
وفي المباراة الثانية، تفوق «بن دري» على «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم بنتيجة 7-6.
من جانب آخر سيكون عشاق اللعبة على موعد مع كأس الماسترز للبولو التي تنطلق الاثنين المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.
 

دبي
البولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
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