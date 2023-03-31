العين وشباب الأهلي.. «ساعة الحقيقة»

معتصم عبدالله (دبي)

تدق «ساعة الحقيقة» في «الصراع المحتدم» بين العين وشباب الأهلي، في المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء السبت، على استاد هزاع بن زايد بـ «دار الزين»، في قمة مواجهات «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي يستقبل فيها «الزعيم» صاحب مركز «الوصافة» برصيد 40 نقطة، ضيفه «الفرسان» صاحب «الصدارة» بـ 45 نقطة.

ولن يجد «أصحاب الأرض» في سعيهم للتأكيد على الرغبة الجادة في الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، أفضل من مواجهة المنافس المباشر على اللقب ومتصدر ترتيب، بهدف تعويض خسارة الجولة الماضية والمفاجئة أمام النصر 0-1، ورد الاعتبار أمام المنافس نفسه، بعد الخسارة 1-2 في الدور الأول ضمن «الجولة الثامنة».

في المقابل، يرغب «الفرسان» في «النقاط المضاعفة»، بالفوز في مواجهة اليوم، بهدف تعزيز الصدارة، وإبعاد العين عن المنافسة ولو بشكل مؤقت، ويطارد شباب الأهلي في مباراة الليلة الفوز الثاني على التوالي أمام «الزعيم» للمرة الثانية فقط في مواسم المحترفين، بعد الأولى موسم 2013- 2014، والذي شهد الانتصار «الأحمر» في مباراتي الذهاب والإياب.

وتعد قمة «الجولة 21» بسهرة رمضانية ممتعة للجماهير، عطفاً على تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين التي تزخر بالأهداف، في ظل غياب نتيجة «التعادل السلبي» في كل المواجهات السابقة التي شهدت تسجيل 83 هدفاً، وستكون مباراة الليلة «رقم 28» في تاريخ لقاءات الفريقين في الدوري، حيث يتفوق «الزعيم» برصيد 12 انتصاراً، مقابل 8 انتصارات لـ «الفرسان»، فيما حسم التعادل 7 لقاءات أخرى.

ويعول «الزعيم» على «الحلول الفردية» لأبرز نجومه الذين يتصدرون قمة إحصائيات الدوري، بقيادة لابا كودجو متصدر لائحة الهدافين بـ 21 هدفاً، والمغربي سفيان رحيمي متصدر قائمة أفضل صناع الأهداف برصيد 10 فرص تُرجمت إلى أهداف، في الوقت الذي تمثل فيه الجماعية أبرز مميزات «الفرسان» الذي نجح في تسجيل 42 هدفاً بواسطة 14 لاعباً، أبرزهم الأرجنتيني كارتابيا متصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 9 أهداف، من بينها 7 أهداف في آخر 7 مباريات لفريقه بالدوري.

وأكد الأوكراني سيرجي ريبيروف مدرب العين الذي يفتقد جهود كايو للإصابة، الأهمية الخاصة لمباراة الليلة، في ظل «شعور الإحباط» لدى اللاعبين، بعد الخسارة أمام النصر 0-1 في الجولة الماضية، وقال «أعتقد أن اللاعبين كانوا يشعرون بشيء من الإحباط بسبب نتيجة المباراة الأخيرة أمام النصر، رغم أن جميع الإحصائيات والتحليل الخاص بالمباراة أظهر أننا لعبنا مباراة جيدة، واللاعبون صنعوا العديد من الفرص، ولكن للأسف كل شيء يمكن أن يحدث في عالم كرة القدم».

وأضاف «علينا التركيز في مباراتنا المهمة أمام شباب الأهلي، وعلى اللاعبين أن يتفهموا مدى أهمية المباراة، وأن يظهروا روح الانتصار والجدية والرغبة القوية».

في المقابل، شدد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي على أن مباراة العين تعد واحدة من المواجهات المهمة لفريقه، وقال: «كل مباريات الدوري مهمة بالنسبة لنا، وندخل إلى أي منها بهدف الفوز فقط، بعض النظر عن هوية المنافسّ»، لافتاً إلى أن فترة التوقف الأخيرة إيجابية، بعدما استعاد الفريق جهود عدد من لاعبيه المصابين.



«الفرسان» و«الزعيم».. مباراة «التقارب والاختلاف»

يترقب الشارع الرياضي مباراة القمة الكبرى لـ«دوري أدنوك للمحترفين» بين العين وشباب الأهلي ضمن «الجولة 21»، كونها تحمل في طياتها الكثير من الندية والتحدي والحسم.

ويتقارب شباب الأهلي والعين في الكثير من الإحصائيات الرقمية هذا الموسم، منها مستوى الأهداف، حيث يتصدر العين بـ51 هدفاً ويأتي شباب الأهلي وصيفاً بـ42 هدفاً.

وفي التسديد على المرمى، يتصدر «الفرسان» بعدد 123 تسديدة وخلفه الزعيم بـ108 تسديدات، كما يتميز لاعبو الفريقين بالقدرة على المراوغة، ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني بـ164 مراوغة ناجحة ويأتي العين في المركز الثالث بـ162 مراوغة. ويبقى الجزيرة متصدراً المراوغات بـ168 مراوغة. ويعد العين أكثر أندية «دورينا» وصولاً للثلث الأخير بـ925 مرة، وشباب الأهلي خلفه بـ909 مرات.

وفي الضربات الركنية، يتصدر رفاق ريبروف القائمة بـ137 ركنية وبعده مباشرة كتيبة جارديم بـ126 ركنية.

ورغم التقارب في الإحصائيات، فإنّ أسلوب الوصول إليها جاء مختلفاً بين الفريقين، حيث انتهج شباب الأهلي الأسلوب الدفاعي الذي يعتمد على التحولات، ولذلك هو أكثر أندية دورينا نجاحاً في الهجمات المرتدة بـ60 هجمة. إضافة إلى تصدره الهجمات من المواقف الثابتة بـ82 هجمة بالتساوي مع العين. كما أنه في المركز السابع بنسبة الاستحواذ بـ52%. في الجانب الآخر، يأتي العين في مقدمة الأندية التي تنتهج أسلوب الاستحواذ وذلك بنسبة 57% خلف الجزيرة 62%. ويعد العين أكثر الأندية اعتماداً على اللعب المفتوح بـ152 هجمة.