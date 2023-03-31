فيرستابن وألونسو يسيطران على تجارب «جائزة أستراليا»



ملبورن (أ ف ب)

فرض سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامي الأخيرين، وأستون مارتن المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو سيطرتها على التجارب الحرة لجائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، على حلبة «ألبرت بارك» في ملبورن.

وحقق فيرستابن، متصدر الترتيب العام، أسرع لفة في التجارب الحرة الأولى، فيما حسم ألونسو الفترة الثانية.

وسجل فيرستابن أسرع لفة من أصل 17 خاضها بزمن 1:18.790 دقيقة، الوحيد الذي نزل تحت حاجز دقيقة و19 ثانية، متقدما على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وسائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريس، فيما جاء ألونسو رابعاً.

وحل سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس في المركزين الخامس والسادس.

وفي الفترة الثانية، فرض ألونسو نفسه بكونه السائق الوحيد الذي نزل تحت حاجز دقيقة و19 ثانية على غرار فيرستابن في الأولى، وذلك عندما حقق 1:18.887 دقيقة أمام لوكلير وفيرستابن.

وحل ساينس رابعاً وبيريس سادساً وهاميلتون ثالثاً عشر.