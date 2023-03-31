ألكاراس على طريق «العمالقة السبعة»!



ميامي (أ ف ب)



تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس والروسي دانييل مدفيديف المصنفان أول وخامساً عالمياً تواليا إلى نصف نهائي دورة ميامي لماسترز الألف نقطة، بفوز الأول على الأميركي تايلور فريتز 6-4 و6-2، والثاني على الأميركي الآخر كريستوفر يوبانكس 6-3 و7-5 في ربع النهائي.

في المباراة الأولى، واصل ألكاراس بنجاح حملة الدفاع عن لقبه، بعد أسبوع على تتويجه بلقب دورة إنديان ويلز في سعيه لتحقيق ثنائية نادرة حققها سبعة لاعبين فقط حتى الآن هم الأميركيون جيم كوريير ومايكل تشانج وبيت سامبراس وأندريه أجاسي والتشيلي مارسيلو ريوس والسويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويرغب ألكاراس الذي استعاد صدارة التصنيف العالمي من ديوكوفيتش الاثنين قبل الماضي عقب تتويجه في كاليفورنيا، حيث يحتاج الى الاحتفاظ بلقبه في في فلوريدا.

واحتاج ألكاراس «19 عاما» إلى ساعة و19 دقيقة لحسم المواجهة الأولى أمام فريتز وبلوغ نصف النهائي حيث يلاقي الإيطالي يانيك سينر الفائز على الفنلندي إميل روسوفيوري 6-3 و6-1.

ويسعى سينر، وصيف بطل دورة ميامي عام 2021، إلى الثأر من ألكاراس الذي تغلب عليه في نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأسبوع قبل الماضي.

وفي الثانية، تابع مدفيديف، وصيف الكاراس في إنديان ويلز، مشواره الناجح في الدورة وبلغ دور الأربعة فيها للمرة الأولى في مسيرته، فضرب موعداً مع مواطنه كارن خاتشانوف الفائز على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 6-3، 6-2.

فاز مدفيديف بـ22 مباراة من آخر 23، حقق خلالها ثلاثة ألقاب في روتردام والدوحة ودبي، قبل أن يسقط في كاليفورنيا الأسبوع الماضي أمام الإسباني المصنف أول كارلوس ألكاراس.

قال بعد فوزه: لم أحظَ أبداً بمثل هذه البداية الجيدة للموسم، فزت بالعديد من المباريات والدورات، أنا سعيد حقاً، وكنت خائباً في إنديان ويلز عندما انتهت سلسلتي من الانتصارات ولكن الشيء الوحيد الذي بإمكانك القيام به هو بدء سلسلة جديدة، وأنا سعيد أني نقلت «الفورمة» الجيدة إلى ميامي.

ويتفوق مدفيديف 3-1 في المواجهات المباشرة مع خاتشانوف، وخرج فائزاً من آخر لقاء جمعهما في ربع نهائي دورة أديلايد الأسترالية مطلع العام.

وكان يوبانكس البالغ 26 عاماً، يلعب في أول ربع نهائي في بطولات ماسترز الألف نقطة، بعدما تغلب على الفرنسيين أدريان مانارينو وجريجوار بارير، والكرواتي المصنف سابعاً عشر بورنا تشوريتش.

ولم يُظهر الأميركي البالغ طوله نحو مترين، أي علامات على توتر في أول شوطين على إرساله، لكنه لم يتمكن من الاستفادة من خمس نقاط لكسر الإرسال في شوط رابع مثير.

وتعطّل زخم يوباكس باستراحة لنصف ساعة جراء هطول الأمطار، فكسر مدفيديف إرساله بعد استئناف المباراة، ما سمح للروسي بالتقدم 4-3 قبل حسم المجموعة.

لكن يوبانكس لم يجعل الأمور أسهل لخصمه المصنف خامساً عالمياً، وفي الشوط السادس من المجموعة الثانية، حقق مدفيديف تقدماً كبيراً 4-2، لكن الأميركي أبقى على آماله وأنقذ نقطتي مباراة، لكن مدفيديف تمكّن في النهاية من تجنب مجموعة فاصلة.

ولدى السيدات، تابعت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السابعة عالمياً مشوارها الرائع أيضا في الدورة وسعيها على غرار ألكاراس في تحقيق ثنائية إنديان ويلز وميامي عندما تغلبت على الأميركية جيسيلا بيجولا الثالثة 7-6 و6-4.

وواجهت ريباكينا صمودا قويا من بيجولا في المجموعة الأولى، حيث اضطرت الى حسمها بفضل الشوط الفاصل، قبل أن تقلب الطاولة على منافستها الأميركية في المجموعة الثانية عندما حولت تخلفها 2-4 الى فوز 6-4.

وتلتقي ريباكينا في المباراة النهائي مع التشيكية بترا كفيتوفا الثانية عشرة، والتي حجزت بطاقتها إلى دور الأربعة بفوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6-4 و3-6 و6-3، أو الرومانية سورانا سيرستيا التي فجرت المفاجأة بإقصائها البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا.

وتبحث كفيتوفا عن اللقب التاسع في دورات الألف، والأول منذ تتويجها بدورة مدريد قبل خمس سنوات.