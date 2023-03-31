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عبد العزيز بن حميد بطل «دراجات عجمان الحكومية»

عبد العزيز بن حميد بطل «دراجات عجمان الحكومية»
31 مارس 2023 10:49

عجمان (الاتحاد) 

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فاز الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بالمركز الأول لسباق الدراجات الهوائية، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 في فئة حكومة عجمان، وحل في المركز الثاني لفئة حكومة عجمان فيصل المازمي، وجاء في المركز الثالث ناصر الزري.
وفاز أحمد المري بالمركز الأول في سباق المجموع العام «رجال»، تلاه خالد معيوف في المركز الثاني، بينما حل وليد النقبي ثالثاً، وفي سباق المجموع العام سيدات فازت صفية الصايغ بالمركز الأول، تلتها روبا هيلاني في المركز الثاني، وحلت شيخة راشد في المركز الثالث، أما في فئة سباق موظفي الدوائر الحكومية، فقد تمكن عبد العزيز صلاح من الظفر بالمركز الأول، وحل طلال البلوشي في المركز الثاني، وجاء محمد البلوشي في المركز الثالث.
وفي فئة المواطنين حصل حسن سلطان على المركز الأول، تلاه محمد المنصوري ثانياً، وجاء محمد عبيد في المركز الثالث، بينما تقدمت أسماء بالأحمر في فئة سباق المواطنات وفازت بالمركز الأول، وجاءت مروة سلمان في المركز الثاني، فيما حلت غالية عسكر في المركز الثالث، وفاز أحمد البدواوي بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم «رجال»، تلاه عبد الله البلوشي في المركز الثاني، وحل سالم الجنيبي في المركز الثالث، فيما جاءت سلمى الخاطري في المركز الأول في فئة أصحاب الهمم سيدات.

عجمان
الدراجات الهوائية
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