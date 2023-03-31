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«الجودو» يدشن مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»

«الجودو» يدشن مشاركته في «أنطاليا جراند سلام»
31 مارس 2023 04:04

أبوظبي (الاتحاد)

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يدشن منتخب الجودو مشاركته اليوم في بطولة أنطاليا جراند الدولي التي يستضيفها الاتحاد التركي، بإشراف الاتحاد الدولي، حتى الأحد المقبل بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 83 دولة، من بينها 4 منتخبات عربية هي الإمارات التي تشارك بأربعة لاعبين ولاعبة، بجانب الكويت والمغرب والجزائر.
وتأتي الافتتاحية بتصفيات الوزن الخفيف الذي يشهد مشاركة لاعبتنا باتسو ألتان التي تقابل الفائزة من لقاء التركية كوركماز والألبانية أريسا في وزن تحت 57 كجم، بينما يلتقي تلال شفيلي في وزن تحت 66 كجم مع الجزائري وائل عزني.
وتتواصل مباريات منتخبنا غداً بمباراة جريجوري أرام الذي شارك مؤخراً في وزن تحت 90 كجم، ضمن بطولة تبليسي بجورجيا، وبلغ دور الـ 16، ما زاد من رصيد نقاطه في مشوار التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وهو مخطط اتحاد الجودو منذ بداية 2020، كما يلعب باشو نوغزاري في وزن تحت 81 كجم، وماجو معروف في وزن فوق 100 كجم.

منتخب الجودو
الجودو
الاتحاد الدولي للجودو
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