«الراقي» يعالج أخطاءه

الشارقة (الاتحاد)

كشف المغربي سعيد شخيت مدرب البطائح، عن قيامه خلال التدريبات الأخيرة بعلاج أخطاء الفريق قبل لقاء اليوم مع عجمان، ضمن «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وقال تشكيلة «الراقي» جاهزة لمباراة «البرتقالي»، وقمنا بتلافي الأخطاء خلال التدريبات الأخيرة، حتى يدخل الفريق المباراة في حالة فنية جيدة.

وأضاف: جهزنا كل العناصر كما يجب، وأعدنا ترتيب الأوراق حتى نتمكن من تقديم الأداء المنتظر، والخروج بنتيجة إيجابية تدعم مشوارنا في الدوري، وثقتي كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تطبيق ما نريده في المواجهة.

ووصف مدرب البطائح فريق عجمان بالجيد، وقال: يضم بين صفوفه عناصر متميزة وتلعب بشكل جيد.

وتمنى شخيت أن يكون فريقه في يومه، وأن يحالفه الحظ في حصد نتيجة إيجابية، وقال: الفوز بالمباراة يجعلنا على بُعد خطوات من حُلم البقاء في «المحترفين».

ومن جانبه وصف حمد البلوشي لاعب وسط البطائح مباراة عجمان بالمهمة، مبيناً أنهم يسعون لنتيجة إيجابية، مشيراً إلى جاهزية كل اللاعبين للفترة المقبلة المهمة في مسيرة الفريق بالدوري.

وعبر البلوشي عن سعادته الكبيرة بمواجهة فريقه السابق عجمان، وتمنى الحصول على النقاط من أجل دعم مشوار «الراقي» في المسابقة.