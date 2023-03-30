سيف بن زايد يستقبل فريق بني ياس لـ «الطائرة» الفائز بكأس السوبر



أبوظبي (وام)



استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، فريق الكرة الطائرة بالنادي الذي حصل على كأس السوبر، وتم تتويجه قبل شهر بلقب الدوري العام.

وهنأ سموه اللاعبين والمدربين والقائمين على فريق كرة الطائرة، مثمناً سموه الجهود المبذولة والتفوق في سبيل الارتقاء بالرياضة الإماراتية، ورفد المنتخبات بالعناصر المؤهلة والقادرة على تمثيل الإمارات خير تمثيل.

حضر التكريم، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، والعميد ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، والمدير التنفيذي للشركة، ومدير لعبة الكرة الطائرة، والطاقم الفني للفريق.