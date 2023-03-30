أوناحي.. «النبأ السيئ»!



مرسيليا (أ ف ب)

كشف الكرواتي إيجور تودور، مدرب مرسيليا الفرنسي لكرة القدم، أن لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي من المحتمل أن يغيب حتى نهاية الموسم، بسبب إصابة في القدم.

قال تودور خلال مؤتمر صحفي: للأسف، هناك هذا النبأ السيئ، سيخضع لجراحة، ومن المحتمل أن يغيب حتى نهاية الموسم.

وتعرض أوناحي للإصابة مع المغرب في المباراة الودية التي فاز بها منتخب بلاده على البرازيل 2-1 السبت الماضي.

وفقًا لصحيفة ليكيب وإذاعة راديو مونتي كارلو، فهو يعاني من كسر في إصبع قدمه.

قال تودور: إنها أخبار سيئة أولاً بالنسبة له، ولكن بالنسبة لنا جميعاً أيضاً، كنا نأمل أن نحصل على مساهمته في نهاية الموسم، لقد قدم نصف ساعة جيداً في المباراة الأخيرة ضد رينس، للأسف الأمر على هذا النحو.

تألق أوناحي في مونديال قطر 2022، عندما أسهم في قيادة بلاده إلى نصف النهائي في إنجاز أفريقي وعربي، لينتقل إلى مرسيليا مطلع العام في سوق الانتقالات الشتوية قادماً من أنجيه.