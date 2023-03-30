الجمعة 31 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رينارد مدرباً لمنتخب فرنسا للسيدات

رينارد مدرباً لمنتخب فرنسا للسيدات
30 مارس 2023 22:11

 
باريس (رويترز) 

أخبار ذات صلة
فرنسا تضع استراتيجية لمواجهة الجفاف ونقص المياه
أوناحي.. «النبأ السيئ»!

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين هيرفي رينارد مدرباً لمنتخب فرنسا للسيدات حتى 2024، خلفاً لكورين دياكر، وسيقود الفريق في كأس العالم هذا العام.
واستقال الفرنسي رينارد البالغ 54 عاماً من تدريب المنتخب السعودي للرجال هذا الأسبوع، بعدما قاده للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر، حيث حقق مفاجأة مدوية، بالفوز في دور المجموعات على الأرجنتين التي مضت بعد ذلك قدماً لتفوز باللقب.
وسيكشف رينارد عن تشكيلته لمباراتي فرنسا الوديتين المقبلتين خلال تقديمه لوسائل الإعلام غداً «الجمعة».
وسيلعب منتخب فرنسا للسيدات مع كولومبيا في السابع من أبريل وأمام كندا بطلة الأولمبياد في 11 أبريل.
وأقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دياكر هذا الشهر بعدما قالت ويندي رينارد قائدة الفريق إنها لن تلعب في كأس العالم إذا استمرت المدربة في منصبها.
وتحتل فرنسا المركز الخامس في التصنيف العالمي للسيدات وتتطلع للفوز بكأس العالم للمرة الأولي عندما تقام البطولة الكبرى بين 20 يوليو و20 أغسطس في نيوزيلندا وأستراليا. 

فرنسا
هيرفي رينارد
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
شخبوط بن نهيان يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تطالب بدعم مبادرة «إسكات البنادق» في أفريقيا
اليوم 04:10
أرشيفية
عربي ودولي
تحذيرات من محاولات فلول «الإخوان» لتعطيل العملية السياسية بالسودان
اليوم 04:10
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
عربي ودولي
جهود أممية مكثفة لخفض التصعيد في اليمن
اليوم 04:10
قوات أميركية في سوريا
عربي ودولي
«البنتاجون»: 6 جنود أميركيين تعرضوا لإصابات دماغية في سوريا
اليوم 04:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©