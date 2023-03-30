

باريس (رويترز)

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين هيرفي رينارد مدرباً لمنتخب فرنسا للسيدات حتى 2024، خلفاً لكورين دياكر، وسيقود الفريق في كأس العالم هذا العام.

واستقال الفرنسي رينارد البالغ 54 عاماً من تدريب المنتخب السعودي للرجال هذا الأسبوع، بعدما قاده للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر، حيث حقق مفاجأة مدوية، بالفوز في دور المجموعات على الأرجنتين التي مضت بعد ذلك قدماً لتفوز باللقب.

وسيكشف رينارد عن تشكيلته لمباراتي فرنسا الوديتين المقبلتين خلال تقديمه لوسائل الإعلام غداً «الجمعة».

وسيلعب منتخب فرنسا للسيدات مع كولومبيا في السابع من أبريل وأمام كندا بطلة الأولمبياد في 11 أبريل.

وأقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دياكر هذا الشهر بعدما قالت ويندي رينارد قائدة الفريق إنها لن تلعب في كأس العالم إذا استمرت المدربة في منصبها.

وتحتل فرنسا المركز الخامس في التصنيف العالمي للسيدات وتتطلع للفوز بكأس العالم للمرة الأولي عندما تقام البطولة الكبرى بين 20 يوليو و20 أغسطس في نيوزيلندا وأستراليا.