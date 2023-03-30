شاختار يشكو «الفيفا»



زيوريخ (رويترز)

تقدم شاختار دونيتسك، بشكوى أمام المفوضية الأوروبية بحق الاتحاد الدولي لكرة القدم، قائلاً إنه خسر عائدات بنحو 40 مليون يورو «43.63 مليون دولار»، نتيجة قواعد الانتقالات الطارئة التي أعلنها «الفيفا» خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي يونيو العام الماضي، عدل «الفيفا» قواعد انتقال اللاعبين، بما يسمح للاعبين الأجانب المتضررين من النزاع في أوكرانيا بتعليق عقودهم حتى يونيو 2023.

وقال شاختار إن قرار «الفيفا» تسبب في خسائر في الدخل الناجم عن انتقال اللاعبين وحرمه من إيرادات تصل إلى 40 مليون يورو تقريباً بعدما رحل «العديد من اللاعبين الدوليين» من النادي مجاناً.

وأضاف سيرجي بالكين، الرئيس التنفيذي للنادي، في بيان «تقدم شاختار بشكوى أمام المفوضية الأوروبية بحق (الفيفا)، فيما يتعلق بتعليق عقود التوظيف من جانب اللاعبين والمدربين الدوليين».

وتابع «تأتي هذه الشكوى بعد نية النادي الطعن على قرار مجلس الفيفا تمديد العمل بالتعديلات المؤقتة» التي أدخلها على قواعد انتقال اللاعبين.

وكان شاختار قد تقدم بطعن ضد القواعد المعدلة أمام محكمة التحكيم الرياضية التي رفضت الاستئناف في ديسمبر الماضي.