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الشامسي يحتفظ بلقب بطولة العين الإلكترونية

الشامسي يحتفظ بلقب بطولة العين الإلكترونية
30 مارس 2023 20:09

 
العين (وام)

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تُوج عمر الشامسي، للعام الثاني على التوالي، بلقب بطولة نادي العين لكرة القدم الإلكترونية لمحترفي «الفيفا 23»، وحصل على درع البطولة إضافة للجائزة المالية.
واختتمت فعاليات النسخة الثانية من البطولة بقاعة رئيس مجلس الإدارة، في استاد هزاع بن زايد، والتي اعتمدت فيها شركة نادي العين للاستثمار معايير عالمية في التنظيم.
وحل حمدان البريكي وصيفاً للبطل، وحصد راشد الزعابي المركز الثالث.
واستهل الشامسي مشوار البطولة باجتيازه مرحلة التقييم، ليبدأ فعلياً من دور الـ32 بالتعادل في مباراتين 2-2 و5-5، قبل أن يحتكم إلى مباراة فاصلة وفقاً للائحة المسابقة وحسمها لمصلحته بالفوز 3-1، وواصل انتصاراته حتى النهائي، الذي تعادل فيه ذهاباً مع حمدان البريكي 2-2، قبل الفوز إياباً 5-1.
وأكد الدكتور هاني كمال، مدير عام صيدليات العين، «الشريك الرسمي للبطولة»، أن أجواء البطولة كانت حماسية بمشاركة لاعبين محترفين، وقدم المتنافسون أداءً مميزاً اتسم بالروح الرياضية لرغبة الجميع في التتويج بلقب النسخة الثانية من البطولة.
وأعرب عمر الشامسي عن فخره واعتزازه بالدفاع عن اللقب، وقال: أدرك جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي في اللعب بقميص أحد أكبر الأندية بالإمارات، مشيداً بأجواء البطولة التي اعتمدت أفضل المعايير العالمية في التنظيم.
من جهته هنأ حمدان البريكي، وصيف البطل، عمر الشامسي، المتوج بلقب بطولة العين الإلكترونية، وقال: كنت أتطلع للتويج باللقب، لكنه ذهب بكل تأكيد للأفضل، المشاركة في حد ذاتها والوصول للنهائي في أول مشاركة لي تعتبر دافعاً مهماً لاعتلاء منصة التتويج في النسخة القادمة.

الإمارات
العين
بطولة كرة القدم الإلكترونية
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