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اتحاد الفروسية يحتفي بأبطال الحواجز

اتحاد الفروسية يحتفي بأبطال الحواجز
30 مارس 2023 19:59

 
أبوظبي (وام)

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أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، أن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة وجهود أبنائها، تواصل نهجها الريادي في إبهار العالم بأفضل الممارسات العالمية، في تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية.
وأوضح الريسي، خلال الحفل الذي نظمه اتحاد الفروسية والسباق بفندق ريتز كارلتون بأبوظبي، لتكريم شركاء النجاح والاحتفاء بتأهل أبطال الإمارات للحواجز إلى أولمبياد باريس 2024 وكأس العالم للحواجز بأميركا، أن تميز دولة الإمارات في استضافة بطولة العالم للقدرة في قرية بوذيب فبراير الماضي، حظي بالتقدير والإشادة من الاتحاد الدولي للفروسية وجميع المشاركين.
وأضاف: إننا نحتفي بالنجاح المميز الذي حققته الإمارات في استضافة بطولة العالم للقدرة بقرية بوذيب الدولية، وكلنا فخر بهذا النجاح الذي أبهر المشاركين والأسرة الدولية للقدرة، ومحبي هذه الرياضة حول العالم، وهو نجاح نابع من اهتمام قيادتنا الرشيدة، ورؤيتها التي تقود إلى التميز بجهود أبناء الوطن، وحرصهم على الإبداع في كل المجالات، والرياضة والفروسية وبطولات القدرة على وجه الخصوص.
وتقدم الريسي بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء على جهودهم المخلصة التي كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق النجاح، كما عبر عن تقديره لأعضاء اللجنة العليا واللجان المساعدة وجميع العاملين، على كل ما قاموا به لتقديم الصورة المشرفة عن الإمارات وقدراتها المتميزة في استضافة البطولات العالمية.
وهنأ الريسي أبطال الإمارات لقفز الحواجز على الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وكذلك تأهل ثلاثة فرسان إلى بطولة العالم لقفز الحواجز في أوماها بأميركا، وقال إن النجاحات الإماراتية المتفردة تتوالى في رياضة الفروسية، والتي تؤكد ريادتها ومكانتها الرفيعة على كافة المستويات، ونقدم التحية لفرساننا على هذا العطاء والإبداع الذي جاء بقوة الإرادة، والعزيمة في تمثيل الوطن، ورفع علمه في كل المحافل، ونتمنى لهم التوفيق في استحقاقاتكم المقبلة على الساحتين الأولمبية والعالمية، وكل المشاركات في المستقبل.
وشهد الحفل تكريم الجهات التي شاركت في إنجاح تنظيم بطولة العالم للقدرة في قرية بوذيب، ومنتخب الإمارات لقفز الحواجز، والفرسان المتأهلين إلى كأس العالم لقفز الحواجز، ونادي الشارقة للفروسية والسباق، وإسطبلات الشراع ولونجين، بالإضافة إلى الحكام أحمد علي الحمادي، وحمد رحمة الشامسي وإبراهيم الحمادي ورولا شعبان.

الإمارات
أبوظبي
الفروسية
اتحاد الفروسية والسباق
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