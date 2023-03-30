لوريس يعود إلى تدريبات توتنهام



لندن (أ ف ب)

عاد الحارس والقائد الفرنسي هوجو لوريس إلى التدريبات مع فريقه توتنهام، للمرة الأولى منذ إصابته في الركبة منتصف فبراير الماضي، وفق ما أعلن ناديه،

وقال «السبيرز» عبر حسابه على «تويتر»: عاد هوغو إلى الفريق، مرفقًا التغريدة بصورة للحارس في التمارين.

وتعرض لوريس «36 عاماً» لإصابة في أربطة الركبة نهاية المباراة التي فاز بها فريقه على مانشستر سيتي في الدوري في 5 فبراير، بعد كرة مشتركة مع لاعب الوسط الإسباني رودري.

بغيابه، عانى توتنهام مع اكتفائه بثلاثة انتصارات مقابل أربع هزائم وتعادلين، وخرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ميلان الإيطالي «0-1 و0-0»، ومن الدور ذاته في الكأس المحلية ضد شيفيلد يونايتد من المستوى الثاني «تشامبيونشيب».

أدت هذه النتائج وتصريحات المدرب أنتوني كونتي الى انفصال توتنهام عن الايطالي الأحد.

يحتل النادي اللندني راهنًا المركز الرابع في الدوري مع 49 نقطة من 28 مباراة ويخوض صراعاً محتدماً على آخر المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال.

يحل على إيفرتون الاثنين في ختام المرحلة 29 مع استئناف منافسات الدوري نهاية الأسبوع الحالي بعد النافذة الدولية.