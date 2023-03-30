العنزي يقود «الأرشيف» إلى صدارة المجموعة الأولى في كأس منصور بن زايد

مصطفى الديب (أبوظبي)



قاد مهند سالم العنزي مدافع منتخب الإمارات ونادي العين السابق، فريقه الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى صدارة المجموعة الأولى لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بعدما أحرز هدفين في المباراة التي فاز فيها الأرشيف والمكتبة الوطنية بنتيجة 4-2 على وكالة أنباء الإمارات «وام».

وظهر فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية بمستوى متميز في الشوط الأول أمام وكالة أنباء الإمارات «وام»، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بالعاصمة أبوظبي، وأحرز الرباعية كل من مهند سالم العنزي «هدفين» ومحمد فاروق وبابي، بينما سجل لوكالة أنباء الإمارات «وام» ديوب وأزادور.

وبهذه النتيجة، صعد الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى صدارة المجموعة الأولى برصيد «6 نقاط»، مستفيداً من التعادل السلبي لفريق مدارس الإمارات الوطنية مع مكتب شؤون المجالس.

وتراجع فريق مدارس الإمارات الوطنية إلى المركز الثاني بعدما وصل إلى النقطة الرابعة، وحل ثالثاً مكتب شؤون المجالس الذي وضع أول نقطة في رصيده، بينما جاء في المرتبة الرابعة وكالة أنباء الإمارات «وام» برصيد خال من النقاط.

ومن المنتظر أن تحدد قمة الجولة الثالثة التي تجمع الأرشيف والمكتبة الوطنية بمدارس الإمارات الوطنية، المتأهل إلى نصف النهائي، حيث يحتاج الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى نقطة فقط لخطف البطاقة، بينما يتوجب على مدارس الإمارات الوطنية الفوز.

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 12 فريقاً تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إذ تقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى قبل النهائي عبر إقامة 3 لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

من جانبه، أثنى طارق بن هزيم المهيري عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، على منافسات النسخة العاشرة للبطولة، وقال: المستويات تتطور من عام إلى آخر في كأس منصور بن زايد لكرة القدم، وأكبر دليل قوة المباريات التي شاهدناها حتى الآن.

وتوجه المهيري بالشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة على التنظيم المميز للحدث، مؤكداً أن البطولة تتمتع بطابع خاص رياضي واجتماعي، كما أثنى على الحضور الجماهيري للبطولة للاستمتاع بالأجواء المصاحبة، وتشجيع الفرق المشاركة، وتمنى التوفيق للجميع في تقديم بطولة رائعة على غرار النسخ الماضية، مثلما اعتاد الجميع من هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يقام في الشهر الفضيل.