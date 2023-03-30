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600 ألف درهم جوائز بطولة الإمارات لقفز الحواجز

600 ألف درهم جوائز بطولة الإمارات لقفز الحواجز
30 مارس 2023 15:27

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق الجمعة على ميدان صالة أكاديمية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم في أبوظبي، فعاليات منافسات بطولة الإمارات لقفز الحواجز في نسختها الـ(24)، بمشاركة فرسان وفارسات قفز الحواجز من الإمارات، وتشتمل على 15 شوطاً ورصدت لها 600 الف درهم جوائز مالية.
تقام البطولة وفق قوانين خاصة بها، ويتم ترحيل نتائجها إلى يوميها الثاني والثالث حسب الفئات، ويتوّج الفائزون بالألقاب للأشبال، المبتدئين، (الجونيورز)، الشباب وفرسان المستوى الأول لـ(بطولة الإمارات) وكأس الاتحاد، وتجرى المنافسات في يومها الأول بمواصفات الجولة الواحدة، وفي يومها الثاني تحسم ألقاب الأشبال، والمستوى الثاني بمواصفات الجولتين وكأس الاتحاد، ويجري تصميم مسارات المنافسات بحواجز تبدأ من الارتفاع 110 سم لفئة الفرسان الأشبال وتتصاعد حسب مستوى الفئات، ومنها 120 سم لفئة فرسان المستوى الثاني، و125 سم لفئة (الجونيورز)، و130 سم لفئة الشباب وصولاً إلى الارتفاع 140 سم لفرسان المستوى الأول، في حين تكتمل بقية النتائج في يومها الثالث (الأحد) للمبتدئين 115 سم، ومن جولتين لفئة (الجونيورز) 130 سم، والشباب على ارتفاع 135 سم ثم الختام بلقب بطولة الإمارات لفئة فرسان المستوى الأول من جولتين، ومسارهما مصمم بحواجز يبلغ ارتفاعها 145 سم.

الإمارات
أبوظبي
قرية بوذيب للقدرة
قفز الحواجز
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