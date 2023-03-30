4 ميداليات ملونة للإمارات في «مبارزة ند الشبا»

دبي (الاتحاد)



حقق منتخبنا الوطني للمبارزة 4 ميداليات ملونة، بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية، في بطولة المبارزة التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، المقامة حالياً بالمجمع الرياضي في ند الشبا وتستمر حتى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

توج الفائزين المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وصالح المرزوقي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، والدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث، ومروان الحاج ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية.

وأسفرت نتائج المبارزة التي شهدت مشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 14 دولة عن تتويج التونسي محمد أيوب الفرجاني بالميدالية الذهبية في مسابقة سلاح الفلوريه «رجال»، وفوز لاعب منتخبنا حمد الجلاف بالفضية والمصري عبد الرحمن حفور بالميدالية البرونزية، فيما حصل السعودي فيصل عابد على ذهبية سلاح الآيبيه «رجال»، ولاعب أستونيا ستيه برنت على الميدالية الفضية، ولاعب المنتخب السعودي جواد الداوود على الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة سلاح السيف العربي «السابر» للرجال، توج الإيراني محمد رحباري بالمركز الأول وجاء مواطنه فتوحي فيراباد في المركز الثاني، وحل الإماراتي حامد المازمي في المركز الثالث، أما في مسابقة الفلوريه فتيات، فقد توجت لاعبة منتخبنا الوطني نورة البريكي بالميدالية الذهبية، وحصلت زميلتها في المنتخب الهيام البلوشي على الميدالية الفضية، فيما توجت التونسية سارة بسباس بالميدالية البرونزية.

وأعرب المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته بتواجد المبارزة للمرة الرابعة في الدورة، مشيراً إلى أن مشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 14 دولة في النسخة الحالية يشكل مصدر فخر لاتحاد المبارزة، ويعكس حجم الجهود التي تبذل من أجل تطوير اللعبة وانتشارها أكثر فأكثر في الإمارات، مثمناً الدور الكبير الذي لعبته دورة ند الشبا في ذلك، خاصة من ناحية اكتشاف المواهب وإلهام اللاعبين الصغار في ممارسة هذه الرياضة الواعدة، وقال: «سعادتنا مضاعفة بحسن التنظيم والمشاركة الواسعة وبالأداء القوي الذي أظهره لاعبونا في مختلف الفئات، ما يؤكد حسن استعدادهم للاستحقاقات الدولية القريبة».

وأضاف: المشاركة في دورة ند الشبا الرياضية عبارة عن معسكر إعدادي قوي للاعبينا وفرصة للاحتكاك مع أبطال عالميين وأصحاب إنجازات أولمبية، ونحن سعداء بتحقيق البطولة للأهداف التي وضعناها.

وكشف المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن توقيع اتفاقية بين اتحادي الإمارات للمبارزة والخماسي الحديث، عبارة عن توأمة بينهما من أجل تطوير رياضة المبارزة وبرمجة معسكرات للاعبين قبل المشاركة في البطولات الخارجية.

أعرب صالح المرزوقي، رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، عن سعادته بالمستوى الفني للبطولة ومشاركة مبارزين متميزين في مختلف الفئات، وقال: «أسعدتنا النتائج التي حققها الرياضيون الذين مثلوا الدولة في البطولة، سيما وأنهم تنافسوا مع مبارزين من 13 دولة أخرى يمثلون مدارس مختلفة ويمتلكون خبرات جيدة في هذه الرياضة الأولمبية المهمة».

وأضاف المرزوقي: «ساهمت الدورة في نشر ممارسة العديد من الرياضات، كما أنها استقطبت أهم الرياضيين والمنتخبات بالتنافس في مختلف البطولات التي تضمها، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على مستوى رياضيينا في مختلف الرياضات، ويساهم في تطويرهم وتزويدهم بالخبرات لكسب المباريات واعتلاء منصات التتويج في مختلف البطولات الإقليمية والدولية».

من ناحية أخرى، شهدت منافسات الفئة الدولية الذهبية من بطولة البادل انطلاقة قوية، حيث أسفر الدور الـ16 عن نتائج مثيرة، أبرزها التأهل الصعب للثنائي المكون من جوزيه رومان مارتينيز وكارلوس بيريز على حساب الثنائي نيكولاس سيوسكون وإغناسيو ألبورنوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7 - 5 و3 - 6 و6 - 4، وبالطريقة ذاتها تأهل الثنائي المكون من فرانشيسكو ميغيل نافاس وجوزيه كارلوس جاسبار 7 - 6 و3 - 6 و6 - 0.

وخسر ثنائي منتخبنا الوطني المكون من عمر بهروزيان وعبد الله أهلي من فرانشيسكو غوميز وماركو كاسيتا بنتيجة 6 - 1 و6 - 2، ومن بين النتائج الأخرى تأهل الثنائي المكون من بول ماركوس وجوزيه ديفيد سانشيز إلى الدور الثاني على حساب ماورو أوجستين وسيرجي لورنزو 6 - 1 و6 - 2، وتأهل الثنائي ميغيل أنجل سولبس وكريستوتوبال غارسيا على ماركوس اسكوبار وماركو بلانكو 7 - 6 و6 - 1.

ويتواصل الجمعة سباق الدراجات الهوائية الذي يشهد مشاركة 1200 دراج في 9 فئات مختلفة، حيث تقام منافسات الفئة مفتوحة سيدات، الهواة مواطنين ومواطنات المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية، والفرق الخاصة وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني.