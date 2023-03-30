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الشارقة والوحدة.. قمة بعد «الثمانين»!

الشارقة والوحدة.. قمة بعد «الثمانين»!
30 مارس 2023 15:15

 
سلطان آل علي (دبي)


تعود عجلة دوري أدنوك للمحترفين للدوران بـ «جولة ثقيلة» تجمع أندية القمة الستة في مواجهات مباشرة وحاسمة، ويفتتح الوحدة والشارقة هذه الجولة على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي في لقاء الفرصة الأخيرة.
وتحمل المواجهة مفارقة خاصة أرهقت الشارقة هذا الموسم وأنقذت الوحدة في مباريات كثيرة، وهي أهداف الوقت القاتل والدقائق الأخيرة (بعد الدقيقة 80 حتى نهاية المباراة)، حيث يأتي أصحاب السعادة في صدارة الأندية بعدد الأهداف في هذه الفترة بـ13 هدفاً ولم يستقبل سوى 4 أهداف. وقد ساهمت هذه الأهداف القاتلة بتحقيق 9 نقاط للفريق في 6 مباريات مختلفة، منها الانتصار على الشارقة وبني ياس والبطائح، والتعادل مع الوصل ذهاباً وإياباً وخورفكان. وإذا ما افترضنا عدم تسجيل هذه الأهداف، فسيكون الوحدة بـ31 نقطة في المركز السابع! وتعكس هذه الحالة قيمة الحضور الذهني للاعبي العنابي والقدرة على التركيز وتحمل الضغوطات، وفي ذات الوقت، تشير إلى جانب سلبي وهو إما تراخي اللاعبين في بعض المباريات رغم وجود الإمكانيات أو وجود أخطاء فنية من المدرب. والجدير بالذكر أن جواو بيدرو سجل 4 أهداف حاسمة بهذه الدقائق وتيجالي هدفين وفاكوندو هدفاً واحداً.
وفي الجانب المقابل، فقد عانى الشارقة في هذه الدقائق أكثر من أي فريقٍ آخر في الدوري. ويعد «الملك» ثالث أقل فرق الدوري تسجيلاً في الدقائق الأخيرة بمجموع 3 أهداف فقط، في حين أنه استقبل 6 أهداف وجميعها كانت مؤثرة في النتيجة. حيث خسر الفريق أمام الوحدة وخورفكان والجزيرة، وتعادل أمام العين والوصل. وأضاعت هذه الأهداف 7 نقاط كاملة على الفريق، كانت كفيلة بأن تضعه في صدارة الدوري مع شباب الأهلي برصيد 45 نقطة. والمستغرب هو أنّ التركيز في الدقائق الأخيرة عند لاعبي الشارقة أصبح منخفضاً بصورة كبيرة عكس المواسم الماضية التي عُرِف فيها الملك بحضوره الذهني المميز وحسم المباريات في الأوقات القاتلة.



 

 


أهداف الوحدة المؤثرة في الدقائق الأخيرة

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الوصل 2-2 | د92
الشارقة 0-1 | د94
خورفكان 2-2 | د90 و96
بني ياس 0-1 | د91
الوصل 3-3 | د93
البطائح 1-2 | د105

 


الأهداف المستقبلة للشارقة في الدقائق الأخيرة


الوحدة 1-0 | د94
العين 2-2 | د88 و90
خورفكان 1-0 | د89
الجزيرة 3-2 | د84
الوصل 1-1 | د92

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
الشارقة
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