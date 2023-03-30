الوحدة والشارقة.. «الطريق إلى القمة»

معتصم عبدالله (دبي)



يواكب «دوري أدنوك للمحترفين»، السهرات الرمضانية للشهر الفضيل، مع عودة سباق التنافس المثير في «الجولة 21»، والتي تنطلق يوم الجمعة بمباراتي البطائح وعجمان، والوحدة والشارقة، وتتواصل السبت بمباريات الظفرة وبني ياس، الوصل والجزيرة، وقمة العين وشباب الأهلي، وتختتم الجولة «الأحد» بمباراتي النصر واتحاد كلباء، ودبا وخورفكان.

وتأتي انطلاقة «الجولة 21» في أعقاب التوقف الأخير لـ «دورينا» خلال الموسم الحالي 2022- 2023، بداعي «أيام الفيفا» بنهاية «الجولة 20» يوم 18 مارس، فيما ستكون الفترة المقبلة لـ «أيام الفيفا»، والمقررة من 12 إلى 20 يونيو المقبل، عقب نهاية «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الحالي، والمقترحة بمباريات «الجولة 26» والأخيرة في 13 مايو.

وشهد التوقف الأخير للدوري، خوض منتخبنا الوطني الأول مباراتين وديتين أمام طاجيكستان 0-0، وتايلاند 2-0 بالعاصمة أبوظبي، في الوقت الذي شارك فيه «الأبيض الأولمبي» في دورة المنتخبات الدولية الودية بالدوحة، فيما خاض 12 دولياً من اللاعبين الأجانب لأندية الدوري مع منتخبات بلدانهم على صعيد المنافسات الرسمية في تصفيات كأس أمم أوروبا، وكأس أمم أفريقيا 2024، بجانب المباريات الودية الدولية.

وتتركز الأنظار في ضربة البداية لمواجهات «الجولة 21» على مباراة الوحدة «الرابع» برصيد 40 نقطة، وضيفه الشارقة «الخامس» بـ 38، والمنتظرة على استاد آل نهيان «معقل العنابي»، والتي يديرها طاقم تحكيم أجنبي بقيادة الأرجنتيني فيرناندو راباليني، على غرار مواجهة الفريقين في الدور الأول للدوري، والتي أدارها المجري تاماس بوجنار، وانتهت بفوز الوحدة بهدف «البديل» جواو بيدرو في الدقيقة 92.

واستعاد «العنابي» و«الملك» توازنهما في الجولة الماضية للدوري قبل التوقف، بفوز الأول على مضيفه الظفرة 3-1 في المباراة الأولى تحت قيادة الهولندي آرنو بويتنويج، والذي تولى المهمة خلفاً للإسباني مانويل خيمنيز «المقال»، بعد الخسارة أمام العين 0-3 في «الجولة 19»، في المقابل نجح «الملك» خلال الجولة الماضية في العودة إلى سكة الانتصارات، بالفوز على ضيفه البطائح 3-0 بعد التعثر في ثلاث مباريات على التوالي.

وستكون مباراة الجمعة التي يطمح من خلالها الفريقان البقاء في سباق المقدمة، والعودة لاقتحام «سباق الدرع»، الـ 26 في تاريخ مواجهات الوحدة والشارقة في دوري المحترفين، حيث يتفوق «العنابي» برصيد 14 انتصاراً، مقابل 6 انتصارات لـ «الملك»، فيما حسم التعادل 5 مواجهات أخرى.

ويحتضن استاد خالد بن محمد بالشارقة، مباراة البطائح صاحب المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة، أمام ضيفه عجمان «السادس» بـ 34 نقطة، في المواجهة الرسمية الثانية بين الفريقين على صعيد الدوري بعد فوز «البرتقالي» بنتيجة 2-1 في الدور الأول.

ولن تكون مهمة «الراقي» الساعي لتأمين موقفه في البقاء على حساب منافسيه الظفرة ودبا ولكل منهما 8 نقاط، سهلة أمام ضيفه «البرتقالي» الراغب بدوره تجنب التعادل الثالث على التوالي بعد مباراتي خورفكان 2-2، والجزيرة 1-1.

مباريات الجمعة

البطائح - عجمان 22:00

الوحدة - الشارقة 22:00

مباريات السبت



الظفرة - بني ياس 22:00

الوصل - الجزيرة 22:00

العين - شباب الأهلي 22:00

مباريات الأحد

النصر - اتحاد كلباء 22:00

دبا - خورفكان 22:00

صراع «ثنائي الميركاتو»

يبرز في مباراة الوحدة والشارقة، صراع المنافسة المثير لثنائي «الميركاتو الشتوي» ماتيوس بيريرا المهاجم البرتغالي لـ «العنابي»، والذي أسهم في تسجيل 5 أهداف لفريقه خلال 6 مباريات شارك فيها «سجل هدفاً وصنع 4 أهداف»، في المقابل نجح لاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس مهاجم «الملك» في تسجيل 5 أهداف في 6 مباريات.

«ندرة تهديفية» للمواطنين



يتشابه المردود الهجومي على صعيد تسجيل الأهداف للبطائح وعجمان قبل مباراة الليلة، بعدما سجل «الراقي» 24 هدفاً في الدوري، من بينها هدف وحيد للاعب مواطن حمل توقيع سيف راشد، فيما مثل هدف المدافع عبدالله صالح الوحيد للاعبين المواطنين في عجمان من بين 30 هدفاً لفريقه في الدوري.