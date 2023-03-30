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«جائزة أستراليا» تريد التحول إلى «سباق ليلي»

«جائزة أستراليا» تريد التحول إلى «سباق ليلي»
30 مارس 2023 14:44

 
ملبورن (أ ف ب) 

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يرغب منظّمو جائزة أستراليا الكبرى لـ «الفورمولا-1» بإقامة سباق ليلي، لكنهم أقرّوا أن الأمر يستغرق سنوات من التخطيط.
ويقام عدد من السباقات الراهنة تحت الأضواء الكاشفة، بينها سنغافورة وأبوظبي، ما رفع معدلات المشاهدة التلفزيونية، بحسب ما قال مدير الجائزة الأسترالية بول ليتل.
وقال ليتل لصحيفة «ملبورن هيرالد صن»: أرغب في عدم استبعاد سباق ليلي، سيكون رائعاً تحقيق ذلك، استعراض مذهل لكنه رائع أيضاً للوصول إلى باقي مشاهدي الفئة الأولى.
وسيكون سباق ليلي في أستراليا أكثر ملاءمة للجماهير في أوروبا والولايات المتحدة.
تابع ليتل «لا شك بأن المزيد من الناس سيشاهدون السباق، إذا كان في ساعة معقولة على الجانب الآخر من العالم».
وتنطلق الجولة الثالثة من الموسم على حلبة ألبرت بارك الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي بعد الظهر، لكن أجريت في نسخ سابقة حتى الخامسة بعد الظهر.
لكن الانتقال إلى سباق ليلي لن يكون سهلاً على صعيد البنية التحتية، خصوصاً بسبب التكلفة «في الوقت الحالي لن نتمكن من تنظيم سباق ليلي حتى لو أردنا، دون قدر كبير من العمل لوضع الإضاءة في مكانها».
وتُعد جائزة أستراليا الكبرى من السباقات المفضلة لدى السائقين، وتابعها الموسم الماضي نحو 420 ألف متفرج من المدرجات.

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