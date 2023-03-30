محمد عمر يتوّج بذهبيتي الإطاحة بالمطرقة في بطولة العالم



بولندا (وام)



حقق محمد عمر لاعب ألعاب القوى بنادي النصر إنجازاً كبيراً بإحراز ذهبيتي «إطاحة المطرقة» و«رمي الوزن» للفئة العمرية فوق 35 عاماً، ببطولة العالم التاسعة للماسترز داخل الصالات، والمقامة بمدينة تورون البولندية من 26 مارس الحالي إلى الأول من أبريل المقبل، بمشاركة 89 دولة.

وتوجه عمر بالشكر والامتنان إلى اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى على دعم مشاركته في البطولة العالمية، ما كان له بالغ الأثر في حصوله على الذهبيتين ورفع علم الدولة في هذا المحفل العالمي الكبير، كما توجه بالشكر أيضاً إلى أعضاء اتحاد ألعاب القوى على جهودهم لتطوير اللعبة واكتشاف المواهب، ونادي النصر على الرعاية التي أحيط بها، وتوفير جميع أسباب نجاحه وتميزه في ألعاب القوى.

وأوضح محمد عمر أنه يستعد للاستحقاقات القادمة، ومنها بطولات عالمية وقارية في 2024 ونهاية العام الحالي، معتبراً أن العمر لا يمكن أن يشكل عائقاً أمام رحلة البحث عن الألقاب وحصد الميداليات في المحافل الخارجية.

وقال إن بلوغه الـ 35 عاماً يدفعه أكثر لخوض جميع التحديات بالطموحات العالية التي تمنحه فرصة المنافسة على أفضل النتائج.