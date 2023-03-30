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الرياضي

«واسط» بطل دوري ناشئة الشارقة للصالات

«واسط» بطل دوري ناشئة الشارقة للصالات
30 مارس 2023 13:32

 
الشارقة (الاتحاد)

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توّج فريقا مركز ناشئة واسط لفئتي الناشئين والشباب بدرع ولقب دوري ناشئة الشارقة لكرة قدم الصالات، الذي نظمته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في نسخته الـ 14 بمشاركة 280 لاعباً من منتسبي مراكزها الثمانية في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، وحصل فريقا كلباء لفئة الناشئين والذيد لفئة الشباب على مركز الوصيف.
جاء ذلك خلال منافسات المرحلة النهائية التي أقيمت في الصالة الرياضية بمركز ناشئة الذيد، بحضور الدكتور عبدالرحمن الياسي مدير ناشئة الشارقة، وياسر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي، وعمر عبدالرحمن مدير مركز القيادات الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وعبدالحميد الياسي مدير إدارة رعاية الناشئة في ناشئة الشارقة، وشهاب العوضي رئيس قسم شؤون المراكز في ناشئة الشارقة، وعبدالله الياسي عضو مجلس إدارة ضاحية واسط، وعدد من مديري ومنتسبي مراكز ناشئة الشارقة.
واشتملت المرحلة النهائية على مباراتين، أقيمت الأولى بين ناشئة واسط وناشئة كلباء وانتهت بنتيجة 5-1 لمصلحة فريق ناشئة واسط، كما فاز فريق شباب واسط 4-1 في المباراة الثانية التي جمعته بفريق شباب الذيد.
وتم تكريم الفرق الفائزة، إضافة إلى تكريم الفائزين بالألقاب الفردية، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب كل من حميد زايد محمد «فئة الناشئين» وسالم هيثم سالم «فئة الشباب»، وحصد جائزة أفضل حارس مرمى عبيد سعيد عبيد «فئة الناشئين» وحمدان عبداللطيف بلوش «فئة الشباب»، وكانت جائزة هداف الدوري من نصيب عبيد يوسف عبيد «فئة الناشئين» وكل من عبدالله حسن أحمد وعلي حسن الشيباني «فئة الشباب»
وأكد عبدالحميد الياسي أن الهدف الرئيس للدوري هو اكتشاف الموهوبين في كرة قدم الصالات واحتواؤهم في بيئة آمنة وجاذبة، تمكنهم من ممارسة أنشطتهم الرياضية بشكل آمن في أجواء تنافسية، إضافة إلى تأهيلهم للانضمام إلى الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية. 

الشارقة
كرة قدم الصالات
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