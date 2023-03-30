«الديريبات» تشعل «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



تشهد الجولة الثالثة من نهائي دوري أقوياء اليد التي تقام الجمعة والسبت مواجهات قوية، حيث تجمع المباراة الأولى بين العين والجزيرة في «ديربي أبوظبي»، بصالة «البنفسج» ويشعل فارق النقطة لقاء الفريقين، حيث يأتي العين في المركز الثالث «5 نقاط»، والجزيرة الخامس «4 نقاط».

ويلتقي في المباراة الثانية، الوصل مع شباب الأهلي بصالة «الإمبراطور» في «ديربي دبي»، ورغم أن الوصل في المركز السادس «4 نقاط» و«الفرسان» الثاني متساوياً مع الشارقة المتصدر «8 نقاط»، إلا أن المواجهات بين «الإمبراطور» و«الفرسان» لها طابع خاص وتحمل الكثير من التحدي والإثارة.

وتستكمل المباريات السبت بمواجهة الشارقة المتصدر مع مليحة الرابع

«4 نقاط»، والنصر مع دبا الحصن في مواجهة القاع، حيث يحتل النصر المركز قبل الأخير «3 نقاط» ودبا الأخير «نقطتين».