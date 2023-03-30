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«صدارة مشتركة» في «شطرنج دبي»

«صدارة مشتركة» في «شطرنج دبي»
30 مارس 2023 12:34

 
دبي (الاتحاد)


انطلقت بطولة دبي لشطرنج الفريق التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة سنوياً خلال رمضان المبارك، حيث دشن 101 فريق تضم 202 لاعب ولاعبة يمثلون 28 جنسية بينهم 37 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية، وهو رقم قياسي لعدد الفرق والمشاركين في البطولة. 

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افتتح البطولة على الطاولة الأولى عثمان موسى عبدالله رئيس الجهاز الفني بنادي دبي للشطرنج والثقافة ومحمد الحسيني المدير التنفيذي.
وأسفرت منافسات اليوم الأول، والذي أقيمت فيه 6 جولات عن تصدر فريقين «11 نقطة» بواقع 5 انتصارات وتعادل، وهما «أولد فوكس»، ويمثله المولدوفي فيوريل يورداتشيسكو، والمغربي مخلص العدناني، و«نادي فريازينو للشطرنج» ويمثله الروسي إيجور فاخلاموف، ومواطنه أليكسي بافيلييف، يليهما 4 فرق برصيد 10 نقاط، وهي «زايد الخير»، ويمثله الأستاذ المصري باسم أمين، والمصري أحمد عدلي، و«سيجنيشر تشيس ألتيميت»، ويمثله الطاجيكستاني فاروق أمانتوف وإرنيستو إناركييف، و«تيم مكس»، ويمثله الأوزبكي أليكسي بارسوف ومواطنته شاهنوزا صبيروفا، و«أساتذة الفجيرة» ويمثله الصربي إيجور ميلادينوفيتش وعمار السدراني لاعب منتخبنا الوطني.
وفي جولات اليوم الثاني، يلتقي «أولد فوكس» مع شريك الصدارة «نادي فريازينو للشطرنج» في قمة لقاءات الجولة، وعلى الطاولة الثانية يلتقي «تيم مكس» مع «زايد الخير»، و«سيجنيشر تشيس ألتيميت» مع «أساتذة الفجيرة».
ورصدت اللجنة المنظمة 9 آلاف درهم جوائز للفرق الأربعة الأولى، بالإضافة إلى أفضل فريق عائلي وفريق ناشئين دون 16 سنة، وأفضل فريق من نادي دبي للشطرنج.
ويرأس حكام البطولة الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم، ويعاونه الدولي جمال قاسم، وحكم الاتحاد الدولي سلمان الطاهر، وحكم الاتحاد الدولي ماجد العبدولي وحكم الاتحاد الدولي سانتوس رونالدو والحكام المحليين حمد الشيزاوي والفلبيني روبيرتو كارادانج.

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نادي دبي للشطرنج والثقافة
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