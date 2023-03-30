«هيروز» يواجه «ماهر» في «تحدي العين»



عصام السيد (العين)



يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، يوم الجمعة، سباقه الثالث عشر وقبل الأخير لهذا الموسم، ويتألف من سبعة أشواط للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الرابع حيث تم تخصيصه للخيول المهجنة الأصيلة، وتشتمل الأمسية على الشوط الرئيسي لبطولة تحدي العين للسرعة «هيبة»، وتبلغ قيمة الجوائز في الحفل 530 ألف درهم، بمشاركة حوالي 100 خيل.

ويجتذب الشوط السابع والأخير لمسافة 1000 متر، سباق العين للسرعة «هيبة» بمشاركة 9 خيول، وتتجه الأنظار إلى «هيروز دي لجارد» الذي قدم أداءً جيداً في الموسم، حل خلاله ثانياً في سباقين للفئة الثانية والثالثة، لكنه لم يشارك لمسافة 1000 متر من قبل، رغم فوزه في مضمار أبوظبي لمسافة 1200 متر، ويواجه طموح «ماهر» المتألق في مضمار الشارقة ورفيقته في الإسطبل «لينا»، فيما يبحث «بشاشة الريف» عن فوز جديد.

ويعود «الهدير» المتخصص في سباقات السرعة، والفائز بمضمار العين، للمنافسة في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، ومعه رفيقه في الشعار «فوارق» الفائز في مشاركته الأخيرة بمضمار أبوظبي، بينما يعود «فار سكاي» لمضار العين بعد فوزه على ذات المضمار والمسافة منذ عامين، كما يعود «إمبريزون» المتألق في مضمار جبل علي الشهر الماضي.

ويجتمع في الشوط الثاني الممتد لمسافة 2000 متر – هانديكاب، نخبة من الخيول ذات التصنيف العالي، يتقدمها «إتشي دي ناكر» ورفيقه في الإسطبل «المنصور إن إف» الباحث عن فوزه الثالث في الموسم الحالي، بينما يتأهب «صلب» لمعانقة الفوز بجانب «آر بي سيكند تو نون» الفائز في ميدان، بينما يسجل «شامخ» الفائز في العاصمة أبوظبي زيارته الأولى لمضمار العين.

ويتجدد اللقاء بين «ايه إف متألق» الذي تفوق على «ايه إف متكافل» في لقائهما الأخير بمضمار العين قبل أسبوعين، وتتجدد المواجهة في كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة «هانديكاب» لمسافة 1400 متر في خامس الأشواط، وهناك «أسترال ديل سول» صاحب الوصافة في مضمار أبوظبي مؤخراً، بينما يستفيد «آر بي كينجز باي» من عامل الوزن، وقد أحرز الوصافة في سباقين بمضمار العين منذ مطلع العام.

وتتنافس في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، مجموعة من الخيول المبتدئة، أبرزها «زايست» الذي لم يحل خارج الميزان في جميع مشاركاته، ويواجه «قيصر»، و«غسان» و«سينت الموري».

وسيكون الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، مسرحاً لتحدي المهرات والأفراس، حيث تعود «ايه إف تشعلل» صاحبة الوصافة في مشاركتها الأخيرة، وتنافسها «جميلة»، و«منار»، و«انبرايدليد».

ويجتذب الشوط السادس للسرعة لمسافة 1000 متر، 15 من الخيول المبتدئة من إنتاج الإمارات، وتتجه الأنظار نحو الخيول التي قدمت أداءً جيداً، أبرزها «جبر الوثبة»، و«ايه إف سراجي»، و«الجازي».