«الوديات مغلقة» تجهز «النسور»



فيصل النقبي (خورفكان)



استعد خورفكان لمباراة دبا يوم الأحد المقبل، ضمن «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، واستغل «النسور» فترة التوقف، بإقامة وديتين خلف «الأسوار المغلقة»، وقف من خلالهما المدرب عبدالعزيز العنبري على جاهزية لاعبيه للقاء المهم.

ويتطلع خورفكان إلى النقاط الثلاث، في مواجهة منافس صعب على ملعبه، وشهدت المباريات الودية عودة الظهير الأيمن يوسف العامري إلى تشكيلة «النسور»، كما اطمأن العنبري على المردود البدني لدودو قائد الفريق.

ويحتل «النسور» المركز التاسع وله 21 نقطة، وبفارق 13 نقطة من «النواخذة» الذي يأتي في المركز 13.