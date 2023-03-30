13 لاعبة في معسكر القوس والسهم لـ «الشارقة للمرأة»

الشارقة (الاتحاد)



دخل فريق القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، معسكر إعداد من 28 مارس الجاري إلى 13 أبريل المقبل، بنادي خورفكان لذوي الهمم، استعداداً للاستحقاقات المحلية والخارجية القادمة.

ويشارك في المعسكر 13 لاعبة في فئتي السيدات والناشئات من فروع نادي الشارقة الرياضي للمرأة الرئيسي ومركزيه سجايا ومغيدر.

ويهدف المعسكر إلى إعداد فريق القوس والسهم، بصورة كافية قبل خوض الاستحقاقات خلال الفترة القادمة، وتنفيذاً لنهج النادي الساعي باستمرار إلى إعداد الفرق المختلفة بالمستوى الذي يسهم في اعتلاء منصات التتويج، والظهور بصورة متميزة في عموم البطولات.

وأشارت نور ذياب إدارية الفريق، إلى أن المعسكر يشتمل على وحدات تدريبية صباحية ومسائية، ومحاضرات يلقيها الجهاز الفني على اللاعبات، إضافة إلى التمارين البدينة والفنية، ورحلات ترفيهية في خورفكان، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من الراحة للاعبات.

ولفتت نور ذياب إلى أن المعسكر خطوة مهمة لإعداد فريق القوس والسهم، وإحدى الفقرات التي يتضمنها البرنامج، مشيدة برؤية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في العمل الدائم من أجل تمكين فرق النادي في مختلف الألعاب الرياضية، عبر توفير كل سبل النجاح والتفوق وإحراز الألقاب.