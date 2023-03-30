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«مطار الشارقة» يستعرض بـ «سداسية» في «المؤسسات»

«مطار الشارقة» يستعرض بـ «سداسية» في «المؤسسات»
30 مارس 2023 12:25

 
الشارقة (الاتحاد)

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حقق «هيئة مطار الشارقة الدولي» فوزاً كبيراً على «دائرة التسجيل العقاري» بـ «سداسية»، في «النسخة 25» من بطولة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم بالشارقة، ليوجه «حامل اللقب» إنذاراً شديداً إلى منافسيه، ضمن المجموعة الثالثة، حيث قدم المطار عرضاً متميزاً، وظهر التناغم والتفاهم بين لاعبيه، وإصرارهم على التمسك باللقب.
وأحرز «السداسية» أندريسون جوستافو «هاتريك»، وجلال حميد «هدفين» وفيليب فوبو، ليحتل المطار صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن التسجيل العقاري.
اختارت اللجنة المنظمة أندريسون جوستافو من «مطار الشارقة الدولي» للفوز بلقب أفضل لاعب في المباراة، وقدم الجائزة أسامة الدوخي عضو اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة.
من جانبه، أبدى فيصل عبدالله البلوشي مدرب فريق مطار الشارقة سعادته بالأداء الجيد للاعبي الفريق خلال المباراة، وحصد الفوز الأول الذي سيكون له المردود الإيجابي خلال المنافسات، مؤكداً أن اللاعبين لديهم العزيمة والإصرار لبلوغ النهائي، والحفاظ على اللقب، موجهاً الشكر إلى اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تقوم بدورها على زيادة التقارب والتواصل بين موظفي الشارقة.

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