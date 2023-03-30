«رباعي البريميرليج» يترقب مصير فاتي مع برشلونة

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن مستقبل النجم الإسباني الصاعد أنسو فاتي في برشلونة أصبح غامضاً، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها والده، وعبر فيها عن رفضه للطريقة التي يُعامل بها نجله، وإنه يفضل رحيله عن «البارسا»، طالما أنه لا يشارك في المباريات إلا لدقائق معدودة، بعد أن تراجع في ترتيب مهاجمي الفريق الذين يعتمد عليهم تشافي هيرنانديز المدير الفني منذ بداية الموسم، حيث لم يلعب أساسياً إلا في 5 مباريات من 19 مباراة منذ بداية 2023.

وأصبح السؤال المطروح على الساحة الإسبانية: هل يرغب برشلونة حقاً في التخلص من المهاجم الشاب هذا الصيف، من أجل تحسين الوضع المالي للنادي «الكتالوني»، بعد تخطيه سقف الرواتب المسموح به، والذي قد يحرمه من قيد صفقات جديدة، بعد أن حرمه أيضاً من تسجيل عقد جابي الجديد؟.

ولم تصدر حتى الآن أي إجابة على السؤال، من جانب إدارة برشلونة، بالنفي أو الإيجاب، خاصة بعد أن أعلن فاتي بنفسه أنه لا يوافق على تصريحات والده، وأبلغ تشافي بذلك، وقال إنه يتمنى من كل قلبه أن يبقى في برشلونة حتى نهاية مشواره، وإن كل ما يطلبه هو زيادة دقائق اللعب التي يشارك فيها بالمباريات، خاصة إنه يرى نفسه في حالة بدنية وفنية جيدة.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أن هناك 4 أندية إنجليزية تترقب الموقف، هي مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد، وجاهزة للتحرك بمجرد أن يقرر برشلونة بيع نجمه الشاب هذا الصيف.

غير أن المصادر نفسها قالت، إنه نظراً لأن سباق المنافسة على لقب الدوري «الليجا» يكاد يكون قد حُسم لمصلحة «البارسا»، فإنه من المحتمل أن يتزايد اعتماد تشافي على فاتي أساسياً في الأسابيع القادمة، وإلا فإن وضع النجم الشاب يصبح حرجاً في مشواره مع «الكتالوني»، وقد يدفعه في نهاية المطاف إلى التفكير بجدية في عروض الأندية الإنجليزية، أما فكرة الذهاب إلى الغريم اللدود ريال مدريد، مستبعدة تماماً بالنسبة لفاتي خريج أكاديمية لاماسيا الكتالونية والتي دخلها وهو بسن العاشرة.

انتقل أنسو فاتي المولود في غينيا بيساو في 31 أكتوبر 2002 «20عاماً»، مع أسرته إلى إسبانيا وهو بعمر 6 سنوات، واستقر بهم المقام في إشبيلية.

وأنضم إلى أكاديمية «لاماسيا» الكتالونية في سن العاشرة، ولعب للفريق الأول لبرشلونة عام 2019، بعمر 17 سنة، وتألق في موسمه الأول، وحصل على القميص رقم 10 الخاص بالنجم الأسطورة ليونيل ميسي، إلى أن تعرض لإصابة خطيرة في قدمه، حرمته من اللعب لفترة طويلة في الموسم قبل الماضي، وجزء كبير من الموسم الماضي، ولكنه عندما عاد هذا الموسم لم يكن في نفس مستوى بداياته، ما جعل تشافي يفضل عليه لاعبين نجوم في الهجوم، خاصة بعد التعاقد مع البولندي روبرتو ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا، إلى جانب عودة فيران توريس من مانشستر سيتي.

ولعب فاتي لمنتخب إسبانيا تحت 21 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2020.