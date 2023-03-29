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الرياضي

شباب الأهلي يقترب من نصف نهائي «سوبر الغرب للسلة»

شباب الأهلي يقترب من نصف نهائي «سوبر الغرب للسلة»
30 مارس 2023 03:55

علي معالي (دبي)

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اقترب شباب الأهلي لكرة السلة من التأهل إلى نصف نهائي دوري السوبر لغرب آسيا «منطقة الخليج»، بعد الفوز المثير على النصر السعودي 100- 90 في المباراة التي جرت على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بدبي، ليخرج «الفرسان» من سلسلة الخسائر في دور المجموعات أمام كاظمة الكويتي والهلال السعودي مؤخراً.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، وفي حال تكرار شباب الأهلي للفوز يتأهل إلى نصف النهائي، وإذا رجحت كفة الفريق السعودي، تقام مباراة ثالثة وفاصلة 11 أبريل المقبل.
قدم شباب الأهلي مباراة قوية، انتهى الربع الأول بأفضلية النصر 26- 23، وانتفض «الفرسان» في الأرباع الثلاثة الأخرى، متقدماً بنتيجة 26- 16، 28- 27، 23- 21، وظهر أكثر من لاعب في شباب الأهلي بمستوى متميز منهم الأميركي مينراث الذي سجل 25 نقطة، 14 نقطة منها في النصف الثاني من المباراة، إضافة إلى 7 متابعات، وكذلك قيس عمر الذي أحرز 24 نقطة، من بينها 12 نقطة في الربع الأول فقط، وكذلك نجاحه في 14 متابعة، فيما حصد الأميركي براندون تريش على ثنائية مزدوجة من خلال 19 نقطة، و12 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى 5 متابعات، وقدم الشاب حامد عبداللطيف مباراة جيدة أيضاً مسجلاً 14 نقطة.
وأكدت الإحصائيات العمل الجماعي الجيد من جانب «الفرسان» والتي كانت السبب في الفوز المستحق، حيث قدم الفريق 27 تمريرة حاسمة في المباراة، كما استفاد من تسجيل 22 نقطة من الهجوم المرتد.
وأبدى براندون سعادته، وقال: إنه شعور رائع حقًا، كان لدينا استراحة لمدة 6 أسابيع سابقة، فقدنا خلالها إيقاعنا نوعاً ما، ولذلك خسرنا مباراتين متتاليتين أمام كاظمة والهلال، والآن نلعب في الدوري المحلي، وفزنا بمباراة على الوصل في ذهاب نصف النهائي من بطولة الدوري، ثم حققنا فوزاً مهماً في غرب آسيا على حساب النصر، ونجحنا بشكل جماعي في تقديم مباراة متميزة.
من جانب آخر، قال مصعب القاضي لاعب النصر السعودي: الخسار تعود إلى أننا لم نلعب بشكل جماعي جيد، وكذلك في الدفاع مما جعل المباراة تذهب في النهاية إلى المنافس.

شباب الأهلي
كرة السلة
النصر السعودي
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