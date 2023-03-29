«الإمبراطور» يتحفز لعودة الدوري بـ«الإيجابية 10»

مراد المصري (دبي)

رفع الوصل تحضيراته لمواجهة الجزيرة السبت المقبل، في الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك في لقاء يشكل محطة مهمة هذا الموسم في طريق استمرار الفريق في الصراع على اللقب. ويتطلع «الإمبراطور» لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية التي وصلت إلى 9 مباريات متتالية، من دون أن يتعرض للخسارة محققاً خمسة انتصارات وأربعة تعادلات، وهي السلسلة الأطوال حالياً بين كافة الفرق، مع سعيه لتحقيق النتيجة الإيجابية للمباراة العاشرة على التوالي.

ويترقب الوصل عودة لاعبيه المتواجدين في صفوف المنتخب وعلى رأسهم فابيو ليما، فيما يعمل الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الفريق، على إيجاد الخيارات اللازمة للتعامل مع الغيابات، وتحديداً الثنائي الذي خرج بالبطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام اتحاد كلباء، وهما سياكا الذي نال بطاقة حمراء مباشرة بارتكابه ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء، والأرجنتيني جيرونيمو ببليتي الذي خرج بالبطاقة الحمراء أيضاً، ورغم تقدم «الفهود» باحتجاج رسمي للمطالبة بإلغاء البطاقة الحمراء الأخيرة، فإن لم يتلق الرد بشأن هذا الطلب مما يعني غياب لاعب خط الوسط عن مواجهة «فخر أبوظبي». وشكلت فترة التوقف الدولي فرصة لالتقاط الأنفاس للفريق، الذي يخوض التدريبات الليلية في الأجواء الرمضانية، وعمل خلال الأيام الماضية على تصحيح بعض الجوانب التكتيكية تمهيداً لخوض مباريات قوية تتطلب خبرة فنية، خصوصاً مع توالي المباريات في الدوري حيث يبدأ بلقاء الجزيرة، ثم يعقبه مواجهات أخرى أمام عجمان، بني ياس، شباب الأهلي، العين وخورفكان، وهي الفرق التي أهدر أمامها 8 نقاط في الدور الأول.