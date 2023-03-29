«دبي لصيد الأسماك» تختتم 30 أبريل

دبي (الاتحاد)

حدد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من 27 إلى 30 أبريل المقبل، موعداً لإقامة الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي لصيد الأسماك «كنعد وسكل» ضمن فعاليات الموسم البحري.

ونظم النادي بداية هذا الشهر وبالتزامن مع الدورة رقم 29 من معرض دبي العالمي للقوارب، منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، والتي شهدت مشاركة أكثر من 70 متسابقاً تنافسوا على جوائز 165 ألف درهم، ونجح عدد منهم في اصطياد 30 سمكة، منها 24 سمكة كنعد «كينيج فيش،» مقابل 6 من نوع السكل «كوبيا» ووصل وزن مجموع وزن الأسماك إلى ما يزيد على نصف طن، وتحديداً 598.9 كلج.

وشهدت الجولة تحطيم الرقم القياسي في أوزان الأسماك المسجلة في البطولة منذ انطلاقتها بحلتها الجديدة قبل 4 مواسم، حيث استطاع المتسابق رقم 67 جمعة ناصر خادم المهيري من اصطياد سمكة سكل «كوبيا» بوزن 40.10 كلج، وطول وصل إلى 143 سم.

من جانب آخر، تلقى المشاركون في بطولة دبي لصيد الأسماك بسعادة بالغة إعلان شركة دلما مارين للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية رصد مبلغ 25 ألف درهم جائزة تقديرية لبطل الموسم في مسابقة «الكنعد».

وأشاد المشاركون في البطولة، والتي أُسدل الستار على جولتها الأولى بداية الشهر، وتستكمل أبريل المقبل مع إقامة الجولة الثانية، بدعم شركة دلما مارين للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية، وتشجيع أيوب الخاجة مدير عام الشركة صاحب المبادرة المتجددة مؤكدين أن الأمر ليس بغريب على شخصه ومؤسسته التي ظلت تقدم الدعم لمحبي وهواة صيد الأسماك في مختلف إمارات الدولة.