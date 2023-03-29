ماكنتوش.. رقم قياسي بـ«ذاكرة 400»

نيويورك (د ب أ)

أزاحت السباحة الكندية الشابة سمر ماكنتوش، البطلة الأولمبية أريارن تيتموس من كونها صاحبة الزمن العالمي في سباق 400 متر حرة، بعد أن قدمت أداءً رائعاً في تجارب السباحة الكندية في تورنتو. ومحت ماكنتوش «16 عاماً» الزمن العالمي المسجل باسم تيتموس والبالغ 3 دقائق و40. 56 ثانية، والذي سجلته في مايو الماضي، بفارق 32. 0 ثانية. وتغلبت الأسترالية تيتموس، البطلة الأولمبية في 2020 في منافسات سباق 200 متر و400 متر حرة للسيدات، على الأميركية كاتي ليديكي بفارق 06. 0 ثانية في بطولة العالم في أديلايد في مايو الماضي. وقالت ماكنتوش: «بصراحة، وأنا أدخل السباق، لم أكن أعتقد أن تحطيم الزمن العالمي سيكون ممكناً ولكنك لا تعرف أبداً». وجاءت اللاعبة الشابة في المركز الرابع في أولى سباقاتها بالأولمبياد في أولمبياد طوكيو التي تأجلت لعام وكانت تبلغ وقتها 14 عاماً.