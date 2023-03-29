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سابالينكا ضحية «العيار الثقيل»

سابالينكا ضحية «العيار الثقيل»
29 مارس 2023 23:48

ميامي (أ ف ب)

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حققت الرومانية سورانا كيرستيا المصنفة 74 عالمياً مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً 6-4 و6-4، في طريقها لبلوغ نصف نهائي دورة ميامي للألف في التنس.
دخلت سابالينكا الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، المباراة، وهي مرشحة فوق العادة للخروج فائزة، لكنها ارتكبت العديد من الأخطاء وأظهرت الكثير من الشد العصبي خلال التبادلات.
في المقابل، بلغت كيرستيا «32 عاماً» التي لم تخسر أي مجموعة في هذه الدورة، هذا الدور في هذه الفئة من الدورات، للمرة الأولى منذ عام 2013، وتحديداً في دورة تورونتو الكندية، عندما خسرت أمام الأميركية سيرينا وليامز.
وقالت كيرستيا «في الواقع، أنا لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عما حصل، خضت المباراة، وكنت آمل أن تكون مباراة صعبة، حاولت الصمود أمامها».
وأضافت: أنا سعيدة جداً من أدائي اليوم، بصراحة لم أكن أتوقع هذه النتيجة.
ونجحت الرومانية في استغلال حالة انعدام الوزن للبيلاروسية، وكسرت إرسالها مرتين في المجموعة الأولى، لتفوز بها في 36 دقيقة.
وخسرت سابالينكا إرسالها في مطلع المجموعة الثانية، لكنها استدركت الموقف، قبل أن تعاود ارتكاب الأخطاء، لا سيما المزدوجة، منها عندما كان الإرسال في حوزتها «6 مرات»، ما سمح لكيرستيا في حسم النتيجة في مصلحتها.
وتلتقي كيرستيا التي تسعى لإحراز لقبها الثالث في مسيرتها، في نصف النهائي مع التشيكية بترا كفيتوفا أو الروسية أيكاترينا ألكسندروفا.
وبدأ مستوى كيرستيا بالتحسن، منذ أن تعاقدت مع المدرب السويدي توماس يوهانسون، وبلغت ربع نهائي دورة أنديان ويلز، وتغلبت في طريقها على الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة رابعة عالمياً، قبل أن تجدد فوزها على الأخيرة في ميامي أيضاً.
يذكر أن سابالينكا بلغت نهائي دورة إنديان ويلز قبل 10 أيام وخسرت أمام الكازاخستانية أيلينا ريباكينا.

 

التنس
ميامي
أرينا سابالينكا
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