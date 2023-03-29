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«الكاف» يحدد موعد قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال والكونفيدرالية

«الكاف» يحدد موعد قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال والكونفيدرالية
29 مارس 2023 23:18

 
القاهرة (د ب أ)


أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، إجراء قرعة دور الثمانية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية، يوم الأربعاء المقبل بمقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة. 

وذكر «كاف» عبر موقعه الرسمي، أنه سيتم إجراء القرعة مساء الخامس من أبريل القادم بمقره، وسيتم بث السحب عبر منصات الاتحاد الرسمية. 

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وأضاف «الكاف» أن الجولة السادسة «الأخيرة» من منافسات مرحلة المجموعات لبطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية سوف تجرى مطلع الأسبوع المقبل. 

وأوضح: «تأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا حتى الآن كل من شباب بلوزداد والترجي وشبيبة القبائل وصن داونز والرجاء وسميبا والوداد وفريق من الأهلي المصري والهلال السوداني».

القاهرة
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الكاف
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