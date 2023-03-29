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الرياضي

«الهداف التاريخي» لفرايبورج يعتزل بـ «قلب حزين»

«الهداف التاريخي» لفرايبورج يعتزل بـ «قلب حزين»
29 مارس 2023 21:37

 
شتوتجارت (د ب أ)


أعلن نيلس بيترسن، الهداف التاريخي لفرايبورج الألماني، اعتزال كرة القدم وإنهاء مشواره مع الفريق بنهاية الموسم الحالي. 

وانضم بيترسن (34 عاماً) لصفوف فرايبورج عام 2015، قادماً من فيردر بريمن الألماني، وأصبح الهداف التاريخي للفريق في مختلف المسابقات، عقب تسجيله 104 أهداف خلال 270 مباراة خاضها بجميع البطولات، وفقاً لمجلة «كيكر» الألمانية. 

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كما يحمل بيترسن الرقم القياسي كأكثر اللاعبين القادمين من مقاعد البدلاء تسجيلاً للأهداف في مباريات الدوري الألماني «البوندسليجا». وكتب بيترسن على حسابه في تطبيق «إنستجرام» للتواصل الاجتماعي: «بعد ما يقارب 16 عاماً من كرة القدم الاحترافية، أعتزل بقلب حزين بعد نهاية الموسم الحالي، شكراً لكل من رافقني في طريقي». 

وسجل بيترسن ظهوره الأول في بوندسليجا عام 2009 مع فريق إنرجي كوتبوس، ولعب لموسم واحد من 2011 إلى 2012 مع بايرن ميونيخ، وخاض مباراتين مع منتخب ألمانيا الأول.
وسجل بيترسن 88 هدفاً في إجمالي 289 مباراة لعبها في الدوري الألماني، و20 هدفاً في كأس ألمانيا، وهدفين في الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى 60 هدفاً في دوري الدرجة الثانية الألماني.
كما كان الهداف برصيد ستة أهداف في البطولة الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، حيث فازت ألمانيا بالميدالية الفضية.

الدوري الألماني
البوندسليجا
فرايبورج
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