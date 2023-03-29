«الجودو» يشارك في «أنطاليا جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



تفتتح الجمعة بطولة أنطاليا جراند سلام للجودو، وينظمها الاتحاد التركي من 31 مارس الحالي، إلى 2 أبريل المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي، وتبلغ جوائزها 154 ألف دولار.

وتشهد البطولة مشاركة 617 لاعباً ولاعبة من 85 دولة، من بينها 4 منتخبات عربية هي الإمارات، والكويت والمغرب والجزائر.

وتبدأ منافسات البطولة بتصفيات الدور التمهيدي للأوزان الخفيفة للجنسين، ويعقبها وزن المتوسط وتختتم بالوزن الثقيل.

ويضم منتخبنا 5 لاعبين ولاعبات، في مقدمتهم باتسو ألتان التي تشارك في وزن تحت 57 كجم، وتلال شفيلي في وزن تحت 66 كجم، وجريجوري أرام الذي شارك مؤخراً في وزن تحت 90 كجم في بطولة تبليسي بجورجيا، وبلغ دور الـ 16، مما زاد من رصيد نقاطه في مشوار التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وهو مخطط اتحاد الجودو منذ بداية 2020، كما يشارك في بطولة أنطليا باشو نوغزاري في وزن تحت 81 كجم، وماجو معروف في وزن فوق 100 كجم ، ويشرف على تدريب المنتخب فيكتور، ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أيمن صندوق الاتحاد الدولي.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، إن المشاركة الحالية، وما سبقتها في بطولات الاتحاد الدولي الأربع الكبرى، تهدف لزيادة رصيد المشاركين من النقاط في سباق التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، بهدف حصد المزيد من نقاط التأهل، بعد أن بدأ العد التنازلي لتلك الدورة التي تبقى على انطلاقتها أقل من 480 يوماً، كما يتضمن برنامج المنتخب الأول المشاركة في بطولة العالم للجودو «الدوحة 2023»، والتي تقام من 7 إلى 14 مايو المقبل.