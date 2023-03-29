الخميس 30 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الجودو» يشارك في «أنطاليا جراند سلام»

«الجودو» يشارك في «أنطاليا جراند سلام»
29 مارس 2023 21:33

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحاصر هدر الطعام.. والهدف "صفر مخلفات"
محمد عمر يتوّج بذهبيتي الإطاحة بالمطرقة في بطولة العالم


تفتتح الجمعة بطولة أنطاليا جراند سلام للجودو، وينظمها الاتحاد التركي من 31 مارس الحالي، إلى 2 أبريل المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي، وتبلغ جوائزها 154 ألف دولار.
وتشهد البطولة مشاركة 617 لاعباً ولاعبة من 85 دولة، من بينها 4 منتخبات عربية هي الإمارات، والكويت والمغرب والجزائر.
وتبدأ منافسات البطولة بتصفيات الدور التمهيدي للأوزان الخفيفة للجنسين، ويعقبها وزن المتوسط وتختتم بالوزن الثقيل.
ويضم منتخبنا 5 لاعبين ولاعبات، في مقدمتهم باتسو ألتان التي تشارك في وزن تحت 57 كجم، وتلال شفيلي في وزن تحت 66 كجم، وجريجوري أرام الذي شارك مؤخراً في وزن تحت 90 كجم في بطولة تبليسي بجورجيا، وبلغ دور الـ 16، مما زاد من رصيد نقاطه في مشوار التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وهو مخطط اتحاد الجودو منذ بداية 2020، كما يشارك في بطولة أنطليا باشو نوغزاري في وزن تحت 81 كجم، وماجو معروف في وزن فوق 100 كجم ، ويشرف على تدريب المنتخب فيكتور، ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أيمن صندوق الاتحاد الدولي.
وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، إن المشاركة الحالية، وما سبقتها في بطولات الاتحاد الدولي الأربع الكبرى، تهدف لزيادة رصيد المشاركين من النقاط في سباق التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، بهدف حصد المزيد من نقاط التأهل، بعد أن بدأ العد التنازلي لتلك الدورة التي تبقى على انطلاقتها أقل من 480 يوماً، كما يتضمن برنامج المنتخب الأول المشاركة في بطولة العالم للجودو «الدوحة 2023»، والتي تقام من 7 إلى 14 مايو المقبل.

 

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
مبادرة بنك الإمارات للطعام (أرشيفية)
الإمارات
الإمارات تحاصر هدر الطعام.. والهدف "صفر مخلفات"
اليوم 14:14
محمد عمر يتوّج بذهبيتي الإطاحة بالمطرقة في بطولة العالم
الرياضي
محمد عمر يتوّج بذهبيتي الإطاحة بالمطرقة في بطولة العالم
اليوم 14:06
ملك بريطانيا يلقي خطاباً في مجلس النواب الألماني
عربي ودولي
ملك بريطانيا يلقي خطاباً في مجلس النواب الألماني
اليوم 14:02
"ديليفرو" تمكن مستخدمي تطبيقها الذكي من دعم حملة "وقف المليار وجبة"
الإمارات
"ديليفرو" تمكن مستخدمي تطبيقها الذكي من دعم حملة "وقف المليار وجبة"
اليوم 13:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©