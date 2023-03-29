«هوكي الجليد».. لاشيء مستحيل في بطولة العالم



أبوظبي (وام)



دشن منتخب هوكي الجليد استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم لهوكي الجليد، المقررة بتركيا أبريل المقبل، وذلك بمعسكر داخلي في أبوظبي، وتشهد البطولة العالمية مشاركة منتخبات الإمارات، وبلجيكا، ونيوزلندا، والمكسيك، وبلغاريا، إضافة لتركيا.

ويترأس بعثة منتخبنا هامل أحمد القبيسي نائب رئيس الاتحاد وتضم 20 لاعباً، إضافة للطاقم الفني والإداري بقيادة المدرب ديفيد ريتش والذي توج مع المنتخب ببطولة كأس العالم في العام الماضي، حيث يعتبر منتخب الإمارات المصنف الأول عربياً.

وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني في الحدث العالمي بعد فوزه بكأس العالم لهوكي الجليد بالمستوى الثالث «أ» في لوكسمبورج خلال أبريل 2022، ويتدرب المنتخب يومياً في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، حتى 13 أبريل المقبل، ثم يغادر إلى تركيا في 15 أبريل لخوض منافسات البطولة العالمية ضمن الكبار في المستوى الثاني لكأس العالم لهوكي الجليد.

وقال قائد منتخب الإمارات لهوكي الجليد جمعة محمد الظاهري، إن الفريق يخوض مرحلة التحضيرات الحالية للبطولة بهدف رفع راية الدولة في هذا المحفل العالمي الكبير، والمنافسة على النتائج المشرفة التي تترجم التطور الكبير الذي تشهده اللعبة.

وأضاف: الهدف من المعسكر الداخلي في أبوظبي لرفع مستوى الجاهزية من خلال التدريبات، وتعزيز الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، خاصة أن هوكي الجليد من أسرع الرياضات الجماعية في العالم، وجاهزية اللاعبين لخوض البطولة كبيرة خاصة بعد اختتام منافسات دوري الإمارات لهوكي الجليد في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

وأشار إلى أن المشاركة في هذا المحفل العالمي خطوة مهمة لمنتخبنا للوصول إلى المستوى الثاني عالمياً في لعبة هوكي الجليد، بما يعزز رفع تصنيفه دولياً، وأوضح: «نسعى لتحقيق إنجاز عالمي في هذا المحفل الكبير، ولا شيء مستحيل أمام إرادة الشباب، والاستعداد الجيد».