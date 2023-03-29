«البعثات الدراسية» يتصدر «المجموعة الثالثة» في كأس منصور بن زايد



مصطفى الديب (أبوظبي)



استهل مكتب البعثات الدراسية مشواره في كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بفوز مهم على دائرة القضاء 2-1، في اللقاء الذي أقيم بملعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وتمكن وصيف النسخة الماضية من فرض أفضليته منذ الدقائق الأولى، بعد دعم صفوفه بأسماء جديدة، وتقدم على دائرة القضاء بهدفين عن طريق بدر مبصر وحمزة ديزا.

وفي المقابل، لم يكن دائرة القضاء منافساً سهلاً، وسعى جاهداً للعودة إلى اللقاء، بعدما قلص الفارق عن طريق رودويل، إلا أن الوقت لم يسعفه، لينتهي اللقاء بفوز «البعثات الدراسية»، ليحصد أول ثلاث نقاط في رصيده، ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة، بعد تعادل المركز الوطني للتأهيل ومكتب الشؤون الخاصة 2-2.

ورغم اقتراب مكتب الشؤون الخاصة من الانتصار عندما تقدم بهدفين أحرزهما سلطان محمد وعبدالله صالح وبعدما تم طرد أحد لاعبي المركز الوطني للتأهيل في الشوط، إلا أن فريق المركز الوطني للتأهيل ظهر بشكل مغاير في الشوط الثاني وتمكن من إدراك التعادل رغم النقص العددي، وذلك عن طريق محمد داري وياسر الأنصاري، وحصل كل فريق على نقطة في رصيده خلف مكتب البعثات الدراسية المتصدر، بينما حل دائرة القضاء رابعاً بالمجموعة الثالثة برصيد خال من النقاط.

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 12 فريقاً تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إذ تقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى نصف النهائي عبر إقامة 3 لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

وأدار مباريات الأيام الثلاثة الأولى من البطولة مجموعة من الحكام الدوليين، لتواصل البطولة استقطاب الكوادر الدولية، بعدما حضر عدد من «قضاة الملاعب»، مثل عادل النقبي، ونواف الزيودي، وحمد علي يوسف، وحسن المهري، وسلطان محمد صالح، وأحمد الراشدي.

وتتواصل المنافسات اليوم، بمباراتين على أرضية استاد «قصر الإمارات»، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، ويتطلع فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى مواصلة انتصاراته، بعدما تفوق في مباراته الأولى على مكتب الشؤون القانونية 4-1، عندما يواجه سيتي جولف الذي بدأ البطولة بالخسارة أمام مكتب الأمين العام 2-0

وفي المباراة الثانية، يطمح مكتب الشؤون القانونية إلى التعويض والعودة إلى المنافسة، عندما يصطدم بمكتب الأمين العام، الذي يملك لاعبين متميزين، إذ يتطلع إلى الذهاب بعيداً في النسخة الحالية.

وتنطلق المواجهة الأولى في الساعة العاشرة مساءً، وبعدها بساعة تقام المباراة الثانية، في البطولة التي تنظم من ديوان الرئاسة.