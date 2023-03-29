انطلاقة قوية لبطولة «اتحادية الهوية والجنسية»

مصطفى الديب (أبوظبي)



انطلقت أمس فعاليات النسخة الثالثة من بطولة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لكرة القدم الرمضانية 2023، بمقر الهيئة بالعاصمة أبوظبي، بحضور اللواء سلطان سيف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة واللواء سهيل جمعة الخييلي مدير عام الهوية وجوازات السفر وعدد من المديرين التنفيذيين، وحضور جماهيري كبير وعدد من موظفي الهيئة الذين حرصوا على التواجد بقوة لمتابعة المباريات التي كانت عامرة بالندية والإثارة.

يشارك في المنافسات 8 فرق يمثلون الإدارات المختلفة بالهيئة على مستوى الدولة وتهدف البطولة إلى ترسيخ الروح الرياضية ونشر قيم التواصل والتعاون والتعايش وروح الفريق والتنافس الإيجابي بين الموظفين في ظل أجواء رمضانية تنشر البهجة والسعادة في بيئة العمل.

وتقام المنافسات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع طوال الشهر الكريم.

وأسفرت نتائج مواجهات اليوم الأول التي أقيمت على ملعب الثاني من ديسمبر بالعاصمة أبوظبي، عن فوز الجمارك على المالية والشؤون الإدارية بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة كانت عامرة بالأهداف تفوق خلالها فريق الجمارك منذ البداية وحتى النهاية ليؤكد أنه منافس قوي على لقب النسخة الثالثة، فيما حقق فريق الإقامة وشؤون الأجانب فوزاً صعباً على «الجنسية» بهدف وحيد من دون رد، وفي المباراة الثالثة تفوق فريق دبي على أبوظبي بخماسية نظيفة في مواجهة كانت سهلة إلى حد ما على الفريق الفائز لينطلق بقوة في مستهل مشواره بالبطولة، واختتمت مواجهات اليوم الافتتاحي بلقاء فريق الموارد البشرية وأمن المنافذ ونجح الموارد البشرية في تحقيق الفوز بصعوبة بهدف وحيد من دون رد رغم محاولات لاعبي أمن المنافذ في اللحاق اللقاء وإدراك التعادل إلا أن المحاولات باءت بالفشل لصلابة دفاع الفريق الفائز.