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الرياضي

«رابطة المحترفين» تناقش أجندة الموسم المقبل

«رابطة المحترفين» تناقش أجندة الموسم المقبل
29 مارس 2023 21:22

 


أبوظبي (الاتحاد) 
عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين، اجتماعه الدوري الثامن للموسم الحالي 2022-2023، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، واطلع المجلس على تحضيرات نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأجندة الموسم الرياضي القادم 2023/2024، وتفاصيل منتدى تطوير الدوري، كما اطلع على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية واللجان المختصة.
حضر الاجتماع جمال حامد المري نائب الرئيس، ومحمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي؛ أعضاء مجلس الإدارة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومديرو الإدارات في الرابطة. 

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