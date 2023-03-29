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الرياضي

مطالبة فليك بالكف عن التجارب مع ألمانيا!

مطالبة فليك بالكف عن التجارب مع ألمانيا!
29 مارس 2023 21:11

برلين (د ب أ)


دعت مجلة «كيكر» الرياضية الألمانية إلى إنهاء المرحلة التجريبية، التي قام بها هانزي فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، خلال فترة التوقف الدولي المنقضية. 

وتأتي مطالبة كيكر عقب الظهور الباهت للمنتخب الألماني خلال خسارته 2-3 أمام نظيره البلجيكي في المباراة الودية التي جرت بينهما، في إطار استعدادات منتخب «المانشافت» لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، التي تستضيفها ألمانيا صيف العام المقبل. 

ومع تسجيل منتخب بلجيكا هدفين مبكرين في مرمى نظيره الألماني في الدقائق التسع الأولى من اللقاء، بدا واضحاً أن فليك ينتظره الكثير من العمل، لجعل فريقه منافساً شرساً على اللقب الأوروبي، في أول مسابقة كبرى يشارك فيها منتخب «المانشافت» منذ خروجه من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم بقطر العام الماضي. ووصفت كيكر نتيجة المباراة، التي جرت بعد 3 أيام من فوز ألمانيا 2 - صفر على بيرو ودياً، بـ «الواقعية»، في ظل الحالة السيئة التي ظهر عليها المنتخب الألماني، لاسيما خط دفاعه، الذي كان لقمة سائغة لهجوم منتخب بلجيكا، الذي يحتل المركز الرابع حالياً في التصنيف العالمي الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا». 

وتأهل منتخب ألمانيا بشكل مباشر لنهائيات «يورو 2024»، باعتباره منتخب البلد المضيف للبطولة، حيث يكتفي بخوض سلسلة من المباريات الودية حتى انطلاق المسابقة. 

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ومن المقرر أن يواصل فليك المرحلة التجريبية للفريق خلال فترة التوقف الدولي القادمة في يونيو المقبل، قبل أن يبدأ استعداداته الفعلية للبطولة القارية خلال التوقف التالي في سبتمبر القادم، غير أن كيكر طالبت المدرب الألماني بضرورة التخلي عن تجاربه الآن. وذكرت كيكر: يتوقع المشجعون إحراز تقدم في المستوى، مشيرة إلى أنه في يونيو القادم لن يكون للتجارب الأولوية بعد الآن، لكن يتعين تحديد القائمة الأساسية المكونة من 11 لاعباً لخوض مباريات كأس الأمم الأوروبية. 

وسيكون اللقاء الودي القادم لمنتخب ألمانيا أمام أوكرانيا، في المباراة الودية رقم 1000 في تاريخ المنتخب العريق. 

كما تردد أن المنتخب البولندي سيكون المنافس التالي لمنتخب ألمانيا في فترة الأجندة الدولية القادمة، بينما لم يتحدد المنتخب الثالث الذي سيلعب ضده لاعبو فليك خلال هذا التوقف.
واعترف فليك بأن «بلجيكا تفوقت علينا» في البداية، قبل أن يوفر إيمري تشان الاستقرار الذي كان دفاع المنتخب الألماني في أمس الحاجة إليه، بعدما تم الدفع به خلال الشوط الأول، فيما أشاد في الوقت ذاته بحماس الفريق وروحه.
وأضاف فليك: لا أعتقد أنني سأقول إننا سعداء للغاية وكل شيء رائع، سيكون هذا نهجاً خاطئاً. 

من جانبه، صرح جوشوا كيميش، قائد المنتخب الألماني «لحسن الحظ لدينا المزيد من الوقت حتى انطلاق اليورو، بإمكانكم أن تروا أننا لم نصل بعد إلى مستوى دولي رفيع».
من المتوقع أن يعود فليك للاستعانة بالمدافع المخضرم أنطونيو روديجر في يونيو القادم، في ظل سعيه لتحسين نتائج الفريق ومصالحة الجماهير التي تشعر بخيبة أمل.
وأشار فليك: أود أن أحيي الجماهير، لقد بدا أنهم يشعرون حقاً أن الفريق حاول تغيير النتيجة وآزرونا بشكل مذهل.

ألمانيا
منتخب ألمانيا
هانسي فليك
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