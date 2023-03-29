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باراتيتشي ضحية تلاعب اليوفي!

باراتيتشي ضحية تلاعب اليوفي!
29 مارس 2023 20:07

 
لندن (أ ف ب) 

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أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» المدير الإداري لكرة القدم في توتنهام الإنجليزي، الإيطالي فابيو باراتيتشي على الصعيد الدولي، ما يهدد بفقدان منصبه مع نادي شمال لندن.
وأوقف «الفيفا» باراتيتشي في يناير عن ممارسة أي مهام تتعلق في كرة القدم الإيطالية، بعد إدانة ناديه السابق يوفنتوس بتهمة التلاعب بالحسابات.
كان الإيطالي البالغ من العمر 50 عاماً المدير الرياضي والمدير الإداري في يوفنتوس، قبل أن ينضم إلى توتنهام في يونيو 2021.
كانت عقوبة الإيقاف الاولى مطبقة فقط على الأراضي الإيطالية، ما سمح لباراتيتشي في مواصلة عمله طبيعيا مع توتنهام، حيث اتخذ قرار إقالة مواطنه المدرب أنتونيو كونتي.
لكن «الفيفا» أصدر بياناً جاء فيه «يمكن لـ (الفيفا) أن يؤكد أنه بناءً على طلب من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قرر رئيس اللجنة التأديبية لفيفا تمديد فترة الإيقاف لتشمل العالمية أيضاً».
في المقابل، دعت رابطة أنصار توتنهام، في ردها على إيقاف باراتيتشي، رئيس توتنهام دانيال ليفي إلى طمأنة الجماهير بشأن مستقبل النادي.
وقالت الرابطة في بيان: هذه الأخبار تضيف المزيد إلى الوضع المقلق للغاية في النادي، لا يوجد مدرب ولا مدير لكرة القدم، بالإضافة إلى عدم الوضوح بشأن نجمنا «إمكانية رحيل هاري كيين) ونهاية الموسم».
وأضافت «يستحق المشجعون بياناً واضحاً عن استراتيجية مجلس الإدارة لتحقيق النجاح والاستقرار للنادي.

الفيفا
الاتحاد الدولي
الاتحاد الدولي لكرة القدم
توتنهام
يوفنتوس
هاري كين
أنطونيو كونتي
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