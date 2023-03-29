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الرياضي

ماني وراء إقالة ناجلسمان!

ماني وراء إقالة ناجلسمان!
29 مارس 2023 17:13

برلين (أ ف ب) 

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ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن السبب الرئيسي وراء إقالة يوليان ناجلسمان من تدريب نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم هو فقدانه السيطرة على غرفة الملابس، وتحديداً «توبيخه» من قبل النجم السنغالي ساديو ماني.
وأوضحت الصحيفة أن ناجلسمان تعرض لاحتجاج قوي من ماني، أغلى صفقة للنادي في فترة الانتقالات الصيفية عندما ضمّه مقابل 41 مليون يورو «44.5 مليون دولار» من ليفربول الإنجليزي، في غرفة الملابس عقب مباراة إياب الدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الفرنسي 2-صفر في الثامن من مارس الحالي بعدما أشركه المدرب الشاب لثماني دقائق فقط.
وأضافت أن ماني واجه ناجلسمان بغضب أمام زملائه المصدومين الذين أشاروا إلى أن المدرب البالغ 35 عاماً بدا مرعوباً وشعر بالإحراج أمام مجموعة لاعبيه.
وفسر اللاعبون ذلك على أنه تنازل عن السلطة، خصوصاً عندما دفع بماني أساسياً في المباراة التالية ضد أوجسبورج في الدوري المحلي، وهو قرار كان في نظر اللاعبين نتيجة مباشرة لانفجار المهاجم الغاضب.
وكان ناجلسمان انتظر حتى الدقيقة 82 للدفع بماني الذي عاد للتو من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر.
وأشارت بيلد إلى أن ما حدث بين ناجلسمان وماني كان السبب وراء إقالة المدرب وتعيين مواطنه توامس توخل مكانه، حيث أراد المسؤولون في ملعب أليانز أرينا تجنب المزيد من الخلافات.
وقال المدير الرياضي للنادي البافاري البوسني حسن صالح حميدجيتش عقب الإقالة «العلاقة بين الفريق والمدرب لم تعد تعمل».

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بايرن ميونيخ
جوليان ناجلسمان
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