ختام قوي لرحلة «سفراء أدنوك للمحترفين» في «أيام الفيفا»



معتصم عبدالله (دبي)



شهدت نهاية فترة التوقف الحالية لمباريات الدوريات المحلية، ظهوراً متميزاً لسفراء «دوري أدنوك للمحترفين» من اللاعبين الأجانب، قبل العودة واللحاق بأنديتهم استعداداً لاستئناف مشوار المنافسة في الدوري مع انطلاق مباريات «الجولة 21»، والمقرر إقامتها على مدار أيام الجمعة، والسبت، والأحد على التوالي.

وقاد ريان مينديز جناح النصر، منتخب الرأس الأخضر إلى افوز على إيسواتيني 1-0، في عقر دار الأخير في المجموعة الثانية، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات نسخة كوت ديفوار مطلع العام المقبل 2024، وأحرز ريان مينديز هدف الرأس الأخضر في الدقيقة 56، ليرفع منتخب بلاده رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف بوركينا فاسو الذي ضمن التأهل برصيد 10 نقاط، وتوقف رصيد إيسواتيني عند نقطتين في المركز الثالث، وتوجو في الرابع برصيد نقطتين.

وشهدت الجولة ذاتها في المجموعة نفسها، تعادل توجو أمام ضيفه منتخب بوركينا فاسو 1-1، سجل دانجو وأتارا هدف بوركينا في الدقيقة 12 وتعادل لابا كودجو مهاجم العين في الدقيقة 26 لمصلحة توجو.

وبقى التونسي فراس بالعربي مهاجم عجمان على «دكة البدلاء» في مباراة منتخب بلاده الثانية أمام مضيفه ليبيا 1-0 ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة، ليحسم «نسور قرطاج» التأهل إلى النهائيات، بعدما حسم صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، وكان بالعربي شارك أساسياً في مباراة الجولة الثالثة أمام ليبيا 3-0 في الجولة الثالثة، في المقابل شارك زميله في «البرتقالي» برستيج مبونجو أساسياً في تشكيلة الكونجو أمام جنوب السودان 1-0 ضمن المجموعة السادسة.

وبعيداً عن أجواء تصفيات أمم أفريقيا، شارك الثنائي فلورين تاناسي «الجزيرة» وألكساندرو سيسالدو «اتحاد كلباء» بديلين في مباراة منتخب بلديهما رومانيا أمام نظيره البيلاروسي 2-1 ضمن المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» المقررة في ألمانيا، فيما قاد السوري عمر خربين لاعب شباب الأهلي منتخب بلاده في المواجهة أمام البحرين في غياب علي مدن لاعب الأخير ونجم عجمان.

ويعود «دوري أدنوك للمحترفين» إلى الواجهة، مع عودة الدوليين في «الجولة 21» التي تنطلق غداً بمباراتي البطائح وعجمان، والوحدة والشارقة، وتستكمل السبت بمباريات الظفرة وبني ياس، الوصل والجزيرة، وقمة العين وشباب الأهلي، وتختتم الجولة الأحد بمباراتي النصر واتحاد كلباء، ودبا وخورفكان.